"الفرصة الأخيرة لجيلنا": كاتب سعودي يدعو لتحقيق السلام في العالم العربي من داخل الكنيست

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عقدت لوبي "الضغط من أجل تعزيز ترتيبات أمنية إقليمية" نقاشًا خاصًا اليوم (الأربعاء) في الكنيست، بمشاركة ناشطين من العالم العربي يدعمون تعزيز السلام مع إسرائيل. وصرح الكاتب السعودي عبد العزيز الخميس: "بعد السابع من أكتوبر، تغير الشرق الأوسط، والسؤال هو: هل سنتغير بسببه أم سنغير بسببه؟".

لنكن واضحين - من الرياض إلى أبوظبي، الرسالة ليست من ربح الحرب، بل ما بعدها، قال الخميس. هناك إرهاق في الخليج من الحروب والطوارئ. هناك توق للاستقرار والشراكة. نتساءل هل تستطيع إسرائيل تحقيق ردعها العسكري، وهو موجود بالتأكيد، لتحقيق النجاح السياسي؟"

وقال الخميس: "كشفت إيران، من خلال المواجهة المباشرة وغير المباشرة، عن استراتيجيتها الحقيقية. لقد اكتشفنا جميعًا أن حتى اتفاقيات إبراهيم فشلت في منع اشتعال المنطقة. من المستحيل القبول بوضع يُسجن فيه الناس في غزة".

ثم تحدث عن رؤية المملكة العربية السعودية للمنطقة، قائلاً: "رؤية المملكة العربية السعودية ليست محلية، بل إقليمية. يجب إقامة دولة فلسطينية لامركزية، مع التزام إسرائيلي واضح ليس فقط بالأمن، بل أيضًا بالتعايش. هذه ليست مطالب كبيرة، بل هي الحد الأدنى والمطلب الإنساني".

دعا المحلل السعودي إسرائيل إلى "استغلال الإنجازات التي حققتها في قطاع غزة وإيران" للتوقف عن نهج "إدارة الصراع" والانتقال إلى حلٍّ صعب. وأضاف: "تتمتع إسرائيل اليوم بهيمنة عسكرية غير مسبوقة، وبعد دحر إيران، أصبحت تمتلك قوة إقليمية. لكن القوة التي لا تُستخدم من أجل السلام لا تُجدي نفعًا. يجب ترجمة التاريخ في ساحة المعركة إلى رؤية. هذا هو المطلوب. أمامكم فرصة، ربما تكون الأخيرة في جيلنا، للانتقال من إدارة الصراع إلى حله. استخدموا قوتكم الجديدة لحل المشكلة، لا للهيمنة".

وأخيرًا، حذّر إسرائيل من أنها إذا فشلت في استغلال إنجازاتها لحل المشكلة مع الفلسطينيين، وعمدت بدلاً من ذلك إلى تعميق احتلال قطاع غزة، فستفقد الدعم الذي تحظى به حاليًا في العالم العربي. "إذا انتهزت إسرائيل الفرصة لتعميق الاحتلال وإذلال غزة، فلن تخسر السعودية فحسب، بل العالم العربي بأسره".وشارك في الاجتماع شادي مارتيني ، وهو ناشط سوري ومدير سابق لمستشفى في مدينة حلب.