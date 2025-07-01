نهاية "معسكر الدولة": بعد الاستقالات.. غانتس يغيّر اسم حزبه

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"لم يعد هناك معسكر - كلنا أزرق أبيض": قرر رئيس كتلة "معسكر الدولة" بيني غانتس وأعضاء كتلته اليوم (الثلاثاء) بعد التشاور إعادة الاسم السابق للحزب إلى "أزرق أبيض"، والذي تم تغييره في الحملة الانتخابية الأخيرة.

بالإضافة إلى ذلك، أطلق الحزب حملة جديدة بعنوان "إسرائيل تتجه نحو التوافق". وفي إطار هذه الحملة، سيتم نشر صور ورسومات ومقاطع فيديو جديدة عبر الإنترنت، تُبرز الحاجة إلى التوافق والوحدة بين جميع شرائح المجتمع الإسرائيلي.

وكجزء من الحملة أيضًا، سيبدأ الحزب رحلة ميدانية بعنوان "من أجل التوافق"، تُركز على فئات جديدة ومتنوعة من الجمهور المستهدف والتجمعات الانتخابية.

قال غانتس: "نواصل مسيرتنا التي بدأناها منذ البداية - لربط وتوحيد المجتمع الإسرائيلي بأكمله. والآن تحديدًا، بعد كارثة السابع من أكتوبر، وبعد حزب الله وإيران، حان الوقت للتحرك نحو اتفاقات ورأب الصدوع. لم يعد هناك معسكرات، كلنا أزرق وأبيض".