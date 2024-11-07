تفاصيل جديدة عن قضية الرشاوى التي حقق خلالها مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي

نشر أول: تم استجواب رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي هذا الأسبوع بشبهة قبول رشوة من مقاول في عام 2017، وذلك عندما كان وزيرا للتعاون الإقليمي. وننشر الآن أن بين المشتبه بهما في القضية الملياردير الأسترالي كيفن برايماستر، والمقاول أمنون ريباك، حدثت مواجهة هذا الأسبوع، نفى الملياردير خلالها تورطه في القضية.

وتم التحقيق مع الاثنين في إطار القضية، حيث يشتبه في أن هنغفي كتب رسالة توصية في عام 2017 لدفع مبلغ 10000 شيكل، فيما يتعلق بإنشاء مطار في القدس الشرقية. تم استجواب برايمستر وريبيك بشكل منفصل، وفي المواجهة بين الاثنين، ادعى برايمستر أنه لم يحول أموالاً إلى هنغفي. وقال إن هذه ليست مبالغ يعمل بها، ومن المؤكد أنه لم يكن ليستخدم مثل هذا المبلغ في رشوة المسؤولين، ونفى بالطبع رشوة أي شخص.

ادعى برايمستر أيضًا أنه قام بتحويل الأموال إلى ريبي حتى يتمكن من تعزيز شؤونه، وأنه إذا قام ريبيك بتحويل مبلغ إلى هنغفي- فقد تم ذلك من تلقاء نفسه.

وكما ذكرنا، أُعلن هذا الأسبوع عن استجواب رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي في منزله للاشتباه في قبوله رشوة من مقاول في عام 2017، عندما كان يشغل منصب وزير التعاون الإقليمي في إطار التحقيق من قبل محققي الوحدة الوطنية للتحقيق في جرائم الاحتيال (NAU) في لاهاف 433، تم استجواب عدد من المشتبه بهم الآخرين. وبحسب الشبهات، فإن المقاول طلب من هنغفي أن يكتب له خطاب توصية - ومن خلال طرف ثالث، حصل من رجل أعمال أسترالي، الذي طلب إنشاء مطار في القدس الشرقية، على عشرة آلاف شيكل في المقابل.

وتم الكشف عن التفاصيل لأول مرة في تحقيق أجراه جور مجيدو في يوليو/تموز 2022. وبعد النشر، تقدمت حركة "طهارة الأخلاق" باستئناف إلى المحكمة العليا بطلب إلزام الشرطة بفتح تحقيق في الموضوع ومن المتوقع أن يتم ذلك يوم الاثنين المقبل، حيث يتعين على الدولة تقديم إجابة حول هذا الموضوع.

ورد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية: "هذا تحقيق لا علاقة له بمكتب رئيس الحكومة الإسرائيية ومقر الأمن الوطني، فيما يتعلق بنشر حدث منذ سبع سنوات".

وجاء في البيان نيابة عن رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي: "هذا ادعاء أثير في إطار نزاع مدني بين رجال أعمال وتم نشره قبل عامين. وقد نفى رئيس مجلس الأمن القومي بالفعل هذه الادعاءات بمجرد نشرها وقدم روايته للشرطة أيضًا".

وتعذر الحصول على تعقيب من ريبيك وبرايمستر.