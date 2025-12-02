الحريديم يهددون نتنياهو: "بدون قانون التجنيد - لن تكون هناك ميزانية"

الحريديم في رسالة تهديد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "بدون قانون التجنيد - لن تكون هناك ميزانية" - هكذا نشر لأول مرة في قناتنا العبرية هذا المساء (الثلاثاء) . التوقع هو أن يقوم نتنياهو بقمع المعارضين للقانون داخل الائتلاف.

بالإضافة إلى ذلك، التهديد بشأن الميزانية موجّه إلى آذان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي يسعى لتمرير الميزانية لعام 2026. من بين الأسماء المعارضة للقانون من الائتلاف هو الوزير سوفر. وأمس أفدنا بأن سموتريتش غضب من أنه أعلن عن معارضته بشكل علني قبل إجراء المناقشات. من جهة أخرى، هاجم أعضاء الكنيست وزير المالية قائلين: "أنت لست عضو كنيست ولا يجب أن تصوّت".

مسؤول كبير في الليكود نقل مؤخراً رسالة لنتنياهو قال له فيها: "أوقف قانون التجنيد، ليست لدينا إمكانية لتمريره". وأضاف المسؤول: "الضرر في الرأي العام سيكون كبيراً جداً".

تصريح رئيس الحكومة الإسرائيلية حول قانون التجنيد - والدوران المفاجئ

أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت سابق من هذا المساء أنه سيدلي ببيان - لكن قبل دقائق من موعد بدايته أعلن عن تأجيله بحجة "قيود جدول الأعمال" - أي محادثة مع الوزيرة ميري ريغيف حول ميزانية وزارة المواصلات. مصادر مطلعة على التفاصيل أفادت لقناة i24NEWS أن الاجتماع كان محدداً مسبقاً.