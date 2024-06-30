الوزير بن غفير لـi24NEWS : "إذا توقفت الحرب - لن أكون في الحكومة"

أجرى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مقابلة مساء اليوم (الأحد) في استديو برنامج "الإسرائيليون" مع أوري كويل، وعلق على أحداث الأيام الماضية. وقال في بداية الحديث "ممنوع التوصل إلى اتفاق مع حماس ، يجب فقط شن حرب ضدهم، إذا توقفت الحرب فلن أكون في الحكومة".

وأضاف الوزير: "كيف يمكن بدون حرب أن يفهم رئيس الحكومة ووزير الأمن أنه من المستحيل التوصل إلى تسوية. نحن نعرف ما يريدون. إنهم يريدون قتلنا لأننا الدولة اليهودية".

وأضاف: "رئيس الحكومة كان يعلم جيداً أنه إذا توقفت الحرب فلن أكون هناك. لقد قلت عن غزة، إذا لم تكن هناك حرب فلن أكون هناك، والأمر نفسه في الشمال. يجب أن تكون لدينا حرب في الشمال. أنا لا أتحدث مع رئيس الحكومة بلغة التهديد، يجب أن نخوض حرباً لأننا لا نعقد اتفاقيات مع النازيين".

وعن خدمته العسكرية قال الوزير:" كنت أريد أن أخدم في الجيش ولم يسمحوا لي، ورأيت أبطالاً قالوا لي أنت لست رئيس الأركان. اتضح أنني كنت على حق وأنكم كنتم جميعًا على خطأ".