تراجع حزب "الأمل الجديد" بقيادة ساعر في استطلاعات الرأي

في الاستطلاع الأسبوعي الذي أجرته صحيفة معاريف، لم يتجاوز حزب "الأمل الجديد" بزعامة جدعون ساعر نسبة الحجب، حاصلاً فقط على 2.7% من التأييد. هذا التراجع يأتي بعد أسبوعين من إعلان ساعر عن انفصاله عن "معسكر الدولة" الذي يتزعمه بيني غانتس. فيما يتعلق بالأحزاب الأخرى، شهد هذا الأسبوع ضعفاً في معسكر الدولة والليكود، في حين كسبت أحزاب يش عتيد، إسرائيل بيتنا، عوتسما يهوديت، ميرتس والصهيونية الدينية في التفويض. نتيجة لذلك، تعززت المعارضة بثلاثة مقاعد لتصل إلى 67 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا للائتلاف.

على صعيد تفضيلات رئاسة الوزراء، لا يزال بيني غانتس يتقدم على بنيامين نتنياهو، رغم تراجعه بنسبة 3% هذا الأسبوع، حيث يحظى بتأييد 44% مقابل 34% لنتنياهو. الاستطلاع ألقى الضوء أيضاً على تأثير الحرب على احتفالات عيد المساخر، حيث أشار إلى أن معظم اليهود في إسرائيل سيعدلون من طريقة احتفالهم هذا العام بسبب الظروف الراهنة. 42% منهم سيحتفلون ولكن بصورة مخففة، بينما 30% لن يحتفلوا بالعيد.

يستمر "معسكر الدولة" بقيادة بيني غانتس في الصدارة بـ35 مقعدًا، بتراجع طفيف مقارنة بـ36 في الاستطلاع السابق. "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو يأتي في المرتبة الثانية بـ17 مقعدًا، منخفضًا من 18. "يش عتيد" بقيادة يائير لابيد يشهد ارتفاعًا بمقعد واحد، ليصل إلى 12 مقعدًا.

حزب "شاس" بقيادة أرييه درعي و"إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان و"عوتسما يهوديت" بقيادة ايتمار بن جفير يحافظون على قوتهم بـ10 مقاعد لكل منهم، مع تسجيل "إسرائيل بيتنا" و"عوتسما يهوديت" ارتفاعًا بمقعد واحد. "يهدوت هتوراه" بقيادة جولدكنوبف وجافني، و"الجبهة" بقيادة أيمن عودة وأحمد الطيبي، و"الموحدة" بقيادة منصور عباس تستقر على 6، 5، و5 مقاعد على التوالي.

"ميرتس" و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش تشهد كلاهما ارتفاعًا بمقعد واحد ليصل كل منهما إلى 5 مقاعد. في المقابل، "أمل جديد" بقيادة جدعون ساعر يشهد تراجعًا حادًا، فاقدًا كل تمثيله في الكنيست بانخفاض من 4 مقاعد إلى صفر.