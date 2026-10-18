للمرة الثانية على شاشة القناة 14: وصف المحلل في القناة 14 الإسرائيلية، يوتام زيمري، غادي آيزنكوت، رئيس حزب «ياشار!» والعضو السابق في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، بـ"القرد"، خلال تعليق على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعمه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبيل الانتخابات.

وبحسب ما أورده موقع "واي نت" الإسرائيلي، تطرق زيمري إلى موقف ترامب الداعم لنتنياهو، وقال باللغة الإنجليزية إن الرئيس الأمريكي قال: "انتخبوا بيبي، وليس القرد"، في إشارة إلى نتنياهو وآيزنكوت. وفي نهاية المداخلة، سُمع زيمري والمحلل أفشاي بن حاييم وهما يضحكان.

وتأتي هذه الواقعة للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة التي يُستخدم فيها الوصف نفسه بحق آيزنكوت على القناة 14، بعدما وصفه المذيع يانون ماغيل، في اليوم السابق، بأنه "قرد شرقي مغربي" تديره "نخب أشكنازية".