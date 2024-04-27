شكوك في الاستراتيجية الإسرائيلية: مسؤولون سابقون يتساءلون عن فعالية العملية العسكرية المحتملة في رفح

في سلسلة من البيانات المثيرة للجدل، أعرب عدد من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين عن شكوكهم حول قدرة الجيش الإسرائيلي على تحقيق أهدافه في أي هجوم محتمل على رفح جنوبي قطاع غزة. النقاشات التي تجري في الأوساط الإعلامية والاستخباراتية تعكس عمق التحديات التي تواجه القيادة الإسرائيلية في التعامل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

يوسي كوهين، الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، أكد أن الإعلانات الرسمية الإسرائيلية حول العزم على دخول رفح قد تكون مبالغ فيها، وشدد على أن التصريحات "المثالية" لا تعكس دائمًا الواقع العملياتي أو الاستراتيجي. كوهين، في لقائه مع القناة الـ12 الإسرائيلية، استبعد القدرة على إزالة سلطة حماس في غزة بشكل كامل، مشيرًا إلى أن التصفية الكاملة للحركة هي "غير واقعية" حسب تقديره.

من جانبه، عبر يسرائيل زيف، الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية، عن معارضته لأي عمل عسكري في رفح دون وجود خطة واضحة لمن سيتسلم السيطرة على المنطقة بعد العملية. زيف أشار في مقابلة إذاعية إلى وجود "مصيدة استراتيجية" أعدتها حماس قد تؤدي إلى كارثة يتحمل مسؤوليتها الجانب الإسرائيلي.

أمنون أبراموفيتش، مراسل الشؤون السياسية في القناة الـ12، تطرق إلى عدم توفر بديل منظم لحماس خلال الأشهر الخمسة ونصف الماضية، مما يؤكد على الصعوبات الإسرائيلية في تفكيك البنية التنظيمية لحماس.

المفاوضات الجارية بين الجانب الفلسطيني وإسرائيل لا تزال تشهد تطورات، حيث يتم بحث مقترحات جديدة لاستئناف محادثات تبادل الأسرى، التي تشمل إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين مقابل عودة غزيين إلى شمال القطاع. هذه التحركات تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل توتراً، مما يعزز من موقف حماس في المفاوضات.

الشكوك المعلنة من قبل المسؤولين الأمنيين السابقين تكشف عن عمق الأزمة الاستراتيجية التي تواجهها إسرائيل في التعامل مع قطاع غزة وحركة حماس، في وقت تستمر فيه التحديات الإقليمية والدولية بالتصاعد.