المحكمة ترفض طلب نتنياهو تقليص أيام شهادته في المحاكمة

رفضت المحكمة المركزية في القدس، اليوم (الخميس)، طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تقليص أيام شهادته. وهذا قرار دراماتيكي، ومن المتوقع أن يدلي فيه بشهادته ثلاث مرات في الأسبوع، بين الساعة العاشرة صباحا والرابعة بعد الظهر.

وجاء في القرار: "بعد الاطلاع على طلب المدعى عليه رقم 1 بتقليل أيام الجلسات بحيث تكون أقل من ثلاثة أيام استماع في الأسبوع، والاطلاع على رد الدولة ورد المدعى عليه على الرد، تم رفض الطلب، كما بينا ولم نجد سبباً مقنعاً للخروج عن قرارات سابقة مماثلة، في نفس الموضوع، والأسباب المفصلة هناك، فيما يتعلق بالمصلحة العامة في دفع الإجراء، ونحن نقف إلى جانبها".

جدير بالذكر، أن المحامي عميت حداد، محامي الدفاع عن نتنياهو، قال في جلسة استماع عقدت مؤخراً: "إذا اضطر نتنياهو إلى الاختيار بين مصلحته الشخصية في المحاكمة ومصلحة الدولة، فإنه سيختار الخيار الثاني".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت النيابة العامة أيضًا أنها تعارض الطلب. وبررت النيابة رفضها بأن مثل هذه الخطوة ستضر بالمصلحة العامة: "من وجهة نظر الدولة، فإن قبول طلب المدعى عليه سيؤدي إلى سماع شهادته لمدة تسع ساعات فقط في الأسبوع - وهو أمر يتعارض مع المصلحة العامة في التقدم السريع للقضية. وهي القيمة التي أصرت عليها المحكمة التي تنظر في القضية".

كما يعارض الادعاء طلب نتنياهو التحدث بنفسه في بداية جلسة المحاكمة المغلقة من أجل إقناع القضاة بتخفيف وتيرة شهادته، مدعيا أن "هذا الطلب يفتقر إلى الأساس المنطقي الذي يبرر ضرورة عقد الجلسة مغلقة".