هذه هي الصفقات السياسية بعد إقالة نتنياهو لوزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت

اضطرابات سياسية: أقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس (الثلاثاء) وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت في خطوة أثارت جدلا ونقاشا كبيرا في إسرائيل، وأعلن أنه سيعين وزير الخارجية يسرائيل كاتس مكانه، كما أعلن نتنياهو أنه عرض على عضو الكنيست جدعون ساعر الانضمام التحالف، من أجل تعزيز استقراره واستقرار الحكومة، والآن أصبحت التفاصيل واضحة

سيتم تعيين رئيس حزب "اليمين الوطني" جدعون ساعر في منصب وزير الخارجية، وسيتم تعيين عضو الكنيست زئيف إلكين وزيرا في وزارة المالية وسيكون مسؤولا عن مديرية "تكوما" ومديرية إعادة تأهيل المنطقة الشمالية. عضو الكنيست شاران هشكل ستعين بمنصب نائب وزير الخارجية وستعمل على قضايا الدعاية الإسرائيلية ضمن مجالات الوزارة. يدور الحديث عن اتفاق قائم، كان نشره المراسل السياسي للقناة العبرية في i24NEWS، نداف إليملخ بعد الاتصالات الكبيرة التي جرت في الأشهر الأخيرة لضم ساعر، والتي يبدو أنها نجحت هذه المرة كما ذكرنا.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون الوزيران ساعر وإلكين عضوين في اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي ("مجلس الوزراء السياسي والأمني").

ومن المتوقع أن يشارك وزير الخارجية بانتظام في المشاورات الأمنية والسياسية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني. وسيكون إلكين، الذي سيكون وزيرا في وزارة المالية، شريكا في صياغة برنامج "اليوم التالي" في قطاع غزة.