نتنياهو يقاضي يعالون: "لم أتلقى شيئًا من قطر"

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم (الثلاثاء)، أنه سيقاضي وزير الأمن السابق موشيه (بوغي) يعالون، بعد ادعائه حصوله على تعويضات مالية من دولة قطر، في إطار قضية "قطر - جيت".

وقال رئيس الحكومة: "لا شيء سيمنعني من الاستمرار في اتخاذ القرارات الصحيحة من أجل أمن بلادنا. ليس هذه الحملة الإخبارية الكاذبة، فأنت تملأ بالونًا بالهواء الساخن ويخرج بنفس السرعة التي يمتلئ بها. إن تلفيق الملفات لا تواكب تفكك الملفات".

أعلن نتنياهو: "لقد رفعت دعوى قضائية ضد يعالون بسبب الكذبة المثيرة للاشمئزاز التي مفادها أنني تلقيت شيئًا من قطر. لم أتلق شيئًا منهم، ولكن من بوجي سأفعل ذلك، هذه مجرد البداية. لن يردعني شيء، ولا حملة تهديدات الابتزاز هذه ضدي وضد عائلتي، نعلم جميعًا من أين تأتي".

Avshalom Sassoni/Flash90

ورد يعالون على تصريح نتنياهو بأنه سيقاضيه، قائلا: "سمعت أن ممول حماس ينوي مقاضاتي، بالعكس. ربما تكون هذه فرصة لسماع توضيح عن حقائب الأموال النقدية القادمة من قطر إلى حماس"، وأضاف أن رئيس الحكومة "يتعرض لضغوط من تحقيق الشاباك الذي خضع لأمر منع النشر. ومحاولة إقالة رئيس الشاباك والمدعي العام تنبع أيضا من هذا الضغط”.

وفي وقت سابق من اليوم، أمرت محكمة الصلح في ريشون لتسيون بإصدار أمر حظر نشر شامل في قضية " قطر جيت"، وكل ذلك بناء على طلب الشرطة. ويحظر الأمر نشر تفاصيل التحقيق في العلاقة بين أعضاء ديوان رئيس الحكومة نتنياهو وقطر، واقتباس تقارير في وسائل الإعلام الأجنبية والإشارة إليها، وتقريرات حول هذا الموضوع على شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت وأي وسائل إعلام أخرى. الطلب صالح لمدة 30 يومًا حتى 10 أبريل/نيسان.