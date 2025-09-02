نتنياهو يستعد لتغيير موعد الانتخابات الإسرائيلية

نتنياهو يدرس سيناريوهات إنشاء حزب رديف - والذي من شأنه أن يوفر ردًا على أولئك الذين خاب أملهم من حزب الليكود ويحصل على أصوات من الوزيرين سموتريتش وبن جفير •

رئيس الحكومة الإسرائيلة بنيامين نتنياهو - أرشيف
يستعد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو  للانتخابات في شهر يونيو\حزيران، هذا ما أفاد به مساء اليوم (الثلاثاء) مصدر مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية لقناة i24NEWS.

هذا وإفاد المراسل السياسي في القناة العبرية ناداف اليملخ  أن رئيس الحكومة الإسرائيلية  يفحص سيناريوهات لتأسيس حزب رديف  جديد - ليكون بديلاً للمحبطين من حزب الليكود ويسحب أصواتاً من الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

من بين المرشحين الذين يتم اختبارهم للحزب: عوفر فينتر ويوسي كوهين. الخشية من عملية كهذه: حرق الأصوات. 

