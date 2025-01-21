"استفحال الجريمة بين القاصرين العرب"||الخطة التي لم يوقع عليها الوزير بن غفير منذ حوالي عام

منذ عام، لم يوقع وزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير، على تقرير يرصد الجريمة بين القاصرين في المجتمع العربي في إسرائيل، هذا ما أفاد به مراسل شؤون الشرطة في قناة i24NEWS العبرية ،موشيه شتاينميتز.

تم إعداد التقرير في أعقاب قرار الحكومة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وتم إرساله في يناير/كانون ثاني 2024 إلى مكتب بن جفير، بهدف موافقة الوزير عليه - لكنه تجنب حتى الآن القيام بذلك، على الرغم من أن موظفي وزارة القضاء الذين قاموا بتجميع التقرير قاموا بعدة محاولات لطلب موافقة الوزير.

ورصد التقرير الجريمة بين القاصرين العرب وتضمن نسبة تورطهم في الجرائم المختلفة، والتعامل معهم والعقاب. وانتظروا في وزارة القضاء توقيع الوزير حتى يتم الاتفاق على الوثيقة بين الوزارتين وتكون أساساً يمكن من خلاله صياغة سبل التعامل ومواجهة الظاهرة.

وقال مكتب إيتامار بن جفير ردا على ذلك: "على ضوء توجهكم، تم إجراء فحص في وزارة الأمن القومي، ولم تصل الوثيقة المذكورة إلى مكتب الوزير".