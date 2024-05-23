نائب من الليكود تقترح على نتنياهو الاعتراف باستقلال كتالونيا ردا على اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية

بعثت عضو الكنيست من حزب الليكود شاران هيسكل اليوم (الخميس) برسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، اقترحت فيها إدراج على جدول الهيئة العامة في الكنيست مشروع اعتراف رسمي باستقلال إقليم كتالونيا وإقليم الباسك وغاليسيا، الأندلس وأراغون وجزر الكناري والبليار - التي تطالب بالاستقلال عن إسبانيا ويأتي الاقتراح على خلفية قرار الدولة الأوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية: "أن يتم تلبية طلب الإسبان أولاً وقبل كل شيء في وطنهم".

"إن مطالبة إسبانيا بدعم واحترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير يرتكز على افتراض أن الأقلية التي لديها تراث وثقافة تعبر عن رغبة لا هوادة فيها في الاستقلال يجب أن يتم قبولها كدولة. فكيف يمكن لإسبانيا أن تعمل من أجل تقرير مصير الآخرين وسكان كتالونيا وإقليم الباسك وغاليسيا وغيرهم يطالبون بالاستقلال بطرق سلمية وديمقراطية، ولا يمكن الاستمرار في قمع مطالبهم، إسرائيل التي خاضت العديد من النضالات من أجل استقلالها، ينبغي أن تقدم دعمها لهذه الدول".

كما هو معروف، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز أمس أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية في 28 أيار/مايو. أضاف سانشيز أيضا أن بنيامين نتنياهو لا يدفع حل الدولتين وإنما يعيقه في الواقع. ويشار الى أن قادة أيرلندا والنرويج أعلنوا عن هذا القرار رسميا. في حين أعلنت أيضا سلوفينيا ومالطا أنها تنوي القيام بهذه الخطوة.