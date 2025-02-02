"رأس مقطوع يتدحرج ": توجيه اتهام ضد مسن (80 عامًا) بالتحريض ضد نتنياهو

قدمت النيابة العامة اليوم (الأحد) إلى محكمة الصلح في رحوفوت لائحة اتهام ضد مواطن يبلغ من العمر 80 عامًا من سكان نيس تسيونا وسط إسرائيل، بتهمة التحريض ضد رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو. ونشر الرجل، الذي عرف نفسه بأنه ناشط سياسي، سلسلة من المنشورات على صفحته على فيسبوك، تضمنت دعوات مباشرة لضرب رئيس الوزراء وقتله واستهدافه.

ونسب المتهم، الذي نشر منشوراته بعد هجوم 7 أكتوبر 2023، إلى رئيس الحكومة الاسرائيلية دورا في الحرب وألقى باللوم عليه في الوضع المزري الذي تعيشه إسرائيل. ومن بين أمور أخرى، نشر دعوة لقتل نتنياهو قائلا: "إلى أن أرى رأسه المقطوع يتدحرج على درجات سلم منزله في شارع غزة - لن يبرد دمي".

وتضمنت المنشورات الإضافية دعوات لإزالة "النظام الشرير"، بينما اقترحت إعدام رئيس الحكومة الاسرائيلية وزوجته سارة نتنياهو.

Haim Goldberg/FLASH90

ولاقت المنشورات تفاعلا واسعا على النت، حيث رد بعضها بردود أفعال ومشاركات وإعجابات إيجابية، مما يدل على تأثيرها الكبير. وكتب في منشور آخر: "ثلاثة أسابيع وهو على قيد الحياة؟" - إشارة إلى الإصابات الجسدية التي ستلحق بنتنياهو.

ومن بين المنشورات التي ظهرت على حساب المتهم على فيسبوك: "من سيقوم من أجلنا لإعدام الحقير و"زوجته" وإنقاذ شعب إسرائيل من الكارثة التي يجلبونها علينا؟"

وبحسب لائحة الاتهام التي قدمتها المحامية إيرينا إنبرغ من قسم الإنترنت في مكتب المدعي العام، فإن هذا يعد تحريضًا مباشرًا على الإرهاب، وهو جريمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

ويواجه المتهم لائحة اتهام بموجب المادة 24 (ب) (1) من قانون مكافحة الإرهاب، الذي صدر عام 2016، في ثلاث قضايا تحريض خطير على إيذاء رئيس الوزراء.