وفاة ياعيل ديان السياسية الرائدة في حقوق المرأة عن عمر يناهز 85 عاماً

توفيت اليوم (السبت) السياسية والصحفية السابقة ياعيل ديان عن عمر يناهز 85 عاماً، وذلك بعد عقد تقريباً من وفاة شقيقها المبدع عاصي ديان. شغلت ديان منصب عضو في الكنيست عن حزب "العمل"، ثم نائب رئيس بلدية تل أبيب عن حزب ميرتس.

تُعد ديان رائدة في مجال حقوق المرأة ومجتمع المثليين، وكانت أول سياسية تحضر حدث فخر عام. كما كانت أول رئيسة للجنة النهوض بوضع المرأة، وفي عام 1998 أصدرت قانون منع التحرش الجنسي. وفي عام 2022، حصلت على جائزة الحياة من وزارة المساواة الاجتماعية.

ولدت ديان عام 1939 في نحاليل لعائلة بارزة في إسرائيل، حيث كانت الابنة الكبرى لوزير الدفاع السابق موشيه ديان وزوجته روث، والأخت الكبرى لعاصي وإيهود. في مقابلة مع "معاريف" عام 2021، أعربت ديان عن فخرها بإرثها السياسي ونضالها من أجل حقوق المرأة.

ونعى المغني أفيف غيفين قريبته قائلاً: "لقد رحلت ياعيل ديان التي أحببتها كثيراً. سأتذكر أنك كنت تكافحين دائماً من أجل الضعفاء والآخرين. ارقدي بسلام يا ياعيل." كما أعربت ميراف ميخائيلي، رئيسة حزب العمل، عن تقديرها لديان قائلة: "ياعيل ديان ستظل في الذاكرة بفضل قانون منع التحرش الجنسي وإنشاء لجنة تعزيز مكانة المرأة في الكنيست. كانت لها إنجازات هائلة في النضال من أجل حقوق مجتمع المثليين والمساواة والسلام. لقد كانت إحدى الأمهات والأخوات الرائدات اللاتي بنين لنا طريقاً نحو الاعتراف والمساواة."

وأضافت ميخائيلي: "ياعيل ديان كانت نوراً مشعاً لنا جميعاً، سواء علمنا بذلك أم لا. لقد كانت ثابتة في نضالها السياسي ولم تتوانَ عن تحقيق المساواة والعدالة.