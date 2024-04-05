حزب "يش عتيد" يعزز قوته في أحدث استطلاعات الرأي: تراجع لليكود وتقدم للمعارضة

في أحدث تطورات الساحة السياسية الإسرائيلية، يظهر استطلاع الرأي الأسبوعي الذي أجرته "معاريف" تحركات ملحوظة تفيد بتزايد الدعم لحزب "يش عتيد" بقيادة يائير لابيد، مسجلاً زيادة بثلاثة مقاعد ليصل إلى 15 مقعداً. على الجانب الآخر، شهد حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تراجعاً بمقعدين، ما يعكس انخفاضًا في شعبيته ليستقر على 17 مقعداً.

فيما يتعلق بالأحزاب الأخرى، نجح الحزب الصهيوني الديني بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في تجاوز نسبة التعطيل، مضيفًا أربعة مقاعد إلى رصيده، وهو ما يسهم في تفادي انهيار حاد لكتلة الائتلاف. بينما تراجعت أحزاب المعارضة الأخرى، مثل معسكر الدولة إلى 32 مقعدًا، ولكن "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان ربح مقعدًا واحدًا ليصل إلى 11 مقعدًا.

تعكس هذه النتائج تقلبات كبيرة في تفضيلات الناخبين الإسرائيليين، مع تراجع أحزاب الائتلاف بمقعد واحد ليصل إلى 45 مقعدًا، في حين ارتفعت مقاعد المعارضة إلى 66 مقعدًا. يأتي هذا في ظل احتجاجات متزايدة ضد الحكومة الحالية وزعامة نتنياهو، مما يشير إلى تحول محتمل في السياسة الإسرائيلية في الانتخابات المقبلة.