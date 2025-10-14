سموتريش :"ستكون مستوطنات يهودية في غزة"

أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خلال مشاركته مساء الثلاثاء في احتفالات بمناسبة عيد"فرحة التوراة" في سديروت أنه :"ستكون هناك مستوطنات يهودية في غزة، لأنه من دون استيطان لا يوجد أمن."

وأضاف سموتريتش أن مدينة سديروت ستصبح المكان الأكثر أمانًا في إسرائيل، موضحًا:"عندما جئت إلى هنا العام الماضي، قلت إننا لن نستثمر شيكلًا واحدًا في التحصينات، بل سنستثمر في التعليم والبناء والبنى التحتية — في غزة."

وأردف قائلًا: "من الفرحة الكبيرة اليوم، بعد أن عاد جميع مختطفينا الأحياء إلى بيوتهم، أقول بوضوح: لن تكون هناك حماس في غزة، ولن يكون هناك تهديد على مواطني إسرائيل، وستكون هناك مستوطنات يهودية في غزة لأنها أرض إسرائيل، ولأن من دون استيطان لا يوجد أمن. وسنواصل بإذن الله سلسلة الانتصارات والمعجزات العظيمة."

يُشار إلى أن سموتريتش كان من بين الوزراء الذين عارضوا التصويت على الاتفاق الذي جرى الجمعة الماضية، إلى جانب إيتمار بن غفير، أوريت ستروك، يتسحاق فاسرلاوف وعمحاي إلياهو. ومع ذلك، فإن الوزراء المعارضين لا ينوون الانسحاب من الحكومة في الوقت الحالي.

ويأتي هذا التصريح في وقتٍ تستعد فيه إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة بموجب اتفاق رعته الولايات المتحدة، يقضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.