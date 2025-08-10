الحريديم يهددون: "سنعطل المجال الجوي الإسرائيلي"

قد يعجبك أيضًا -

هدد التيار المتطرف في الحريديم هذا الصباح (الأحد) بتصعيد النضال على خلفية اعتقال المتخلفين عن الخدمة العسكرية- ووفقاً لادعائهم، فهم يستعدون لتعطيل المجال الجوي لمطار بن غوريون. أي أنهم يهددون بإغلاق المطار لفترة طويلة إذا استمرت اعتقالات طلاب المعاهد الدينية. وبحسب أقوالهم، هناك خطة منظمة لتعطيل كامل للمجال الجوي الإسرائيلي.

بالموازاة، الجناح المتطرف - "جبوري حيل" يروّج لتسليم عشرات الشبان الحريديم الذين لم يمتثلوا أبدا لإداء الخدمة. من المتوقع أن يؤدي هذا التحرك إلى أحكام سجن لعشرات الأيام، وفي الطائفة الحريديم مقتنعون بأن هذه الخطوة ستثقل كثيراً على الجيش الإسرائيلي.

بالأمس، اندلعت احتجاجات هادئة من قِبل التيار السائد الأكثر اعتدالاً، حيث وصل نشطاؤه إلى السجن رقم 10، حيث يُحتجز عدد من طلاب المدارس الدينية الرافضين للخدمة العسكرية. وعلى عكس التيار المتطرف، لم يُفاقم الحريديم المعتدلون نضالهم بعد. وصرح الجيش الإسرائيلي لقناة i24NEWS بأنه لا جديد في إجراءات إنفاذ القانون ضد رافضي التجنيد الحريديم.

هذه التهديدات تأتي بعد "يوم الغضب" الذي نظمه المتدينون اليهود الأسبوع الماضي، حيث أُقيمت مظاهرات واسعة في بني براك وفي القدس. المتظاهرون أغلقوا شوارع واشتبكوا، وألقوا أشياء وسبّوا قوات الشرطة التي جاءت لفرض النظام. أُصيب شرطي بجروح طفيفة جراء رشق بالحجارة واعتُقل ثلاثة مخلين بالنظام.