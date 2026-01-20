حزب بن غفير يسعى لتصنيف الإخوان والحركة الإسلامية الجنوبية كمنظمات إرهابية

أعلن حزب “عوتسما يهوديت” برئاسة ايتمار بن غفير، اليوم، عن تقديم مشروع قانون يهدف إلى تصنيف حركة الإخوان المسلمين والجناح الجنوبي للحركة الإسلامية كمنظمات إرهابية، إلى جانب تعديل قانون الأحزاب بما يسمح بشطب أي حزب يثبت دعمه، في أهدافه أو أنشطته، للكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل .

ويقود مشروع القانون عضوا الكنيست تسفيكا فوغل وليمور سون هار-ملك، وينص على شطب أي حزب من سجل الأحزاب في حال ثبوت وجود صلات تنظيمية أو مالية أو أيديولوجية له مع جهات مصنفة إرهابية. وبحسب مقدمي المشروع، فإن التعديل المقترح قد يؤثر على حزب القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، المرتبط بالجناح الجنوبي للحركة الإسلامية.

وأوضح الحزب أن المبادرة جاءت عقب سلسلة من جلسات لجنة الأمن القومي في الكنيست خلال العام الماضي، برئاسة النائب فوغل، حيث نوقشت معطيات تفيد – وفق البيان – "بتورط جمعيات وهيئات مدنية مرتبطة بالقائمة العربية الموحدة في تحويل أموال إلى حركة حماس، وإقامة علاقات مع منظمات مصنفة إرهابية".

وأشار البيان إلى وجود تحقيق جنائي نشط تجريه وحدة “لاهف 433” التابعة للشرطة الإسرائيلية بحق جمعية مساعدات، بشبهة تحويل أموال لأغراض إرهابية، وهو ما اعتبره الحزب أحد الأسس الداعمة لمشروع القانون.

كما تطرق المقترح إلى البعد الدولي، مشيرًا إلى خطوات أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدراسة تصنيف فروع حركة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية، في إطار ما وصفه الحزب بمواجهة تنظيمات تعمل تحت غطاء سياسي أو مدني.

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن “من يدعم الإرهاب لا مكان له في السياسة الإسرائيلية”، معتبرًا أن الأحزاب التي تقيم صلات مع منظمات إرهابية “لا يمكن أن تواصل نشاطها تحت مظلة القانون”.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من حزب القائمة العربية الموحدة على مشروع القانون المقترح.