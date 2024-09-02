نتنياهو يهاجم إضراب الهستدروت "يدعم السنوار" ويؤكد تمسكه بمحور فيلادلفيا "أنبوب أكسجين حماس"

ناقشت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها ظهر اليوم الحرب، ومطالبات المحتجين الإسرائيليين في المظاهرات ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والإضراب الذي أعلنه نقابه العمال -الهستدروت.

أولاً، أشار رئيس الحكومة إلى إضراب الهستدروت مهاجما اياه قائلاً: "إنه لأمر مؤسف - أن نقول للسنوار أنك قتلت ستة أشخاص، ونحن هنا لدعمك".

بعد ذلك، قال نتنياهو عن محور فيلادلفيا: "إنها ليست مسألة تكتيكية، إنها مسألة سياسية استراتيجية. إنها تسمح بالمرونة في المفاوضات، ولكن هنا علينا أن نكون صارمين لأنه أنبوب الأكسجين لحماس". أجاب قارعي: "تلقى إضراب ،دردله".

وعن الهتافات التي خرجت في التظاهرات ضد نتنياهو، قال الوزير بركات: "النقاشات الإعلامية وكلام غالانت يشجعهم على ارتكاب جريمة قتل أخرى".

كارعي: "رئيس الحكومة، أنت متهم حتى يومنا هذا بقتل رابين. بالأمس، ولمدة ساعة كاملة، ظهرت على الشاشة لافتة"بيبي قاتل". هذا تحريض وحشي يجب أن يقض مضجع المسؤولون عن إنفاذ القانون، الذين لا يفعلون شيئًا، ولن يتمكن المستشار القانوني والنيابة العامة من القول إن أيدينا لم تسفك هذه الدماء".

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Kobi Gideon / GPO

جولدكنوبف: "لا يمكن التساهل مع يائير لابيد الذي يقول إن رئيس الحكومة هو المسؤول عن قتل المختطفين. لقد أصبح شريكا لأيمن عودة. على الحكومة أن تستنكر هذا السلوك الوحشي ضد رئيس الحكومة والوزراء. يوجد هنا ممثل عن المستشارة القضائية - هل يجوز أن يطلق على الشخص قاتل؟ كيف تسمحون لهذا أن يحدث؟"

ورد الهستدروت: "إن تعليق رئيس الحكومة على الإضراب تحديد الهوية هي دليل آخر على انعزاله. فالادعاء التحريضي بأن الدعوة لعودة المختطفين الذين يموتون في غزة يساعد السنوار يهدف إلى جعل الجمهور في إسرائيل ينسى من كان الذي حول مليارات الدولارات إلى حماس في حقائب. رئيس الوزراء الذي في عهده حدثت أكبر كارثة للشعب اليهودي منذ المحرقة، ومن الأفضل أن يستثمر جهوده في إعادة أبنائنا وبناتنا - أحياء وليس في أكياس سوداء."

وقال يائير لابيد ردا على ذلك: "أنا لا أقبل الوعظ الأخلاقي من جولدكنوبف ولا من أي وزير في حكومة الكوارث. يجب أن ندين السلوك غير المنضبط لوزراء الحكومة الذي يقودنا إلى كارثة تلو الأخرى. حماس قتلت المختطفين في دم بارد، بعد أن تركتهم الحكومة ليموتوا في الأسر، كل وزير وكل عضو كنيست في هذا الائتلاف يتحمل المسؤولية، هذا هو إرثهم".