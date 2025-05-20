بعد الضجة على تصريحاته|| يائير جولان لا يتراجع :"تعودنا أن من ينحني يتحول إلى عدو"

رد رئيس حزب الديموقراطيين، الجنرال بالاحتياط يائير جولان، في مؤتمر صحافي مساء اليوم (الثلاثاء) على الانتقادات فيه وقال: "كلماتي كانت موجهة للحكومة فقط. وكل من يعتبر الجيش الإسرائيلي عزيزا على قلبه يجب أن يقف أمامها بشجاعة". وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تصريحاته التي أثارت ضجة في هيئة البث الرسمية كان، حيث قال: "الدولة العاقلة لا تقتل الأطفال كهواية، إسرائيل في طريقها بأن تصبح معزولة".

في المؤتمر الصحفي، أوضح جولان نيته قائلاً: "عندما يحتفل وزراء هذه الحكومة بموت الأطفال وتجويعهم، يجب أن نقول ذلك. مهمتنا هي ضمان بقاء إسرائيل دولة عاقلة لا تقتل الأطفال، لا كهواية ولا كسياسة. كنت أشير فقط إلى أكثر الحكومات فشلاً في تاريخ إسرائيل - وليس إلى الجيش الإسرائيلي".

وصرح من شغل بالسابق منصب نائب رئيس الأركان: "الجيش الإسرائيلي هو بيتي وهو قلبي. لن يعلمني سموتريتش ولا بن جفير، الذان تسربا من الخدمة، وبالتأكيد ليس نتنياهو، ما هي أخلاقيات القتال، وما يعنيه الدفاع عن الجيش الإسرائيلي. ولذلك، لن ألتزم الصمت عندما تُلحق حكومة غير مسؤولة الضرر بجيشي. كل من يُقدّر الجيش الإسرائيلي ويُقدّره حق قدره، عليه أن يقف بشجاعة في وجه هذه الحكومة. علينا حماية الجيش الإسرائيلي ومقاتليه من هذه الحكومة الخطيرة".

Avshalom Sassoon/Flash 90

تابع رئيس حزب الديمقراطيين كلامه قائلاً: "إن حكومة تقول إنه يمكن التخلي عن الرهائن وتجويع الأطفال، هي حكومة تبدو وكأنها متحدث باسم حماس. إن حكومة تتحدث عن قنبلة ذرية في غزة ليست حكومة يهودية، وهي بالتأكيد ليست صهيونية. والحكومة التي تعتقد أن السابع من أكتوبر هو "لحظة معجزة" هي حكومة تكره شعب إسرائيل".

وقال جولان لشركائه في الأحزاب المعارضة للحكومة الحالية: "أتوجه إلى شركائي في المعارضة: إذا كان الجيش الإسرائيلي مهمًا بالنسبة لكم كما هو مهم بالنسبة لي، فلا تتعاونوا مع آلة السم، فهذا هو الوقت المناسب للوحدة". أعيدوا الـ58 من المختطفين إلى بيوتهم. لانهاء الحرب. وأخير الانتصار"

كما أفيد، هاجم جولان سلوك الحكومة في القتال في غزة خلال مقابلة أجريت معه هذا الصباح: "هذه الحكومة مليئة بأشخاص انتقاميين، غير أذكياء، وأخلاقيين، لا علاقة لهم باليهودية. هؤلاء الوزراء صادمون بكل بساطة. من المستحيل علينا، نحن الشعب اليهودي، الذين عانوا من الاضطهاد والمجازر، أن نتحول من يفعلون هذا بالآخرين".

وأثارت كلماته ضجة في النظام السياسي. ورد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قائلا: "أدين بشدة التحريض الجامح الذي يقوم به يائير جولان ضد جنودنا الأبطال وضد دولة إسرائيل". ورد وزير الأمن كاتس أيضا: "أي شخص قارن المجتمع الإسرائيلي في الماضي بالنظام النازي ويقوم الآن بتشويه سمعة دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي في وقت الحرب يجب أن يتم نبذه من الحياة العامة".