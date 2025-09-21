المصادقة على تعيين تساحي برفرفمان سفير لإسرائيل في بريطانيا

قد يعجبك أيضًا -

وافقت الحكومة اليوم (الأحد) على تعيين رئيس ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السابق، تساحي برفرمان، سفيرًا لإسرائيل في بريطانيا. وقد تمت الموافقة على القرار بالإجماع، بعد أن تم فحصه والموافقة عليه من قبل لجنة التعيينات في مفوضية خدمات الدولة.

في قرار اللجنة كُتب أنها "اقتنعت بأن خبرته السياسية والعامة التي اكتسبها ضمن مناصبه العامة خلال العقد الأخير، ومنها مناصبه كأمين عام الحكومة وكبير الموظفين، بالإضافة إلى منصبه كقائم بأعمال مدير عام مكتب رئيس الحكومة". وجاء في قرار مفوضية الخدمة المدنية: "مناصبه أتاحت له معرفة وثيقة وعميقة بالإجراءات السياسية الدولية المعقدة، والتي تشكل بلا شك مؤهلات استثنائية".