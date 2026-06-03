محامي نتنياهو يفوز بمنصب مراقب الدولة بعد معركة تصويت محتدمة

رابيلو حصد 61 صوتاً مقابل 57 لمنافسه القاضي المتقاعد يوسف إيلرون، بعد جولات تصويت شهدت جدلاً داخل الكنيست بشأن توثيق بعض النواب لأصواتهم أثناء الاقتراع السري

انتخب الكنيست الإسرائيلي المحامي ميخائيل رابيلو مراقباً عاماً جديداً للدولة، بعد حصوله على 61 صوتاً مقابل 57 صوتاً لمنافسه القاضي المتقاعد يوسف إيلرون، في جولة تصويت حاسمة داخل الهيئة العامة للكنيست.

وجاء انتخاب رابيلو، الذي يُعرف أيضاً بكونه محامياً لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد ثلاث جولات من التصويت، شهدت إحداها جدلاً واسعاً إثر قيام عدد من أعضاء الكنيست بتصوير أنفسهم أثناء الاقتراع خلف الستار، ما دفع رئاسة الكنيست إلى تعليق العملية مؤقتاً وإعادتها بعد مشاورات قانونية.

وحظي إيلرون بدعم أحزاب المعارضة وعدد من النواب العرب، فيما حظي رابيلو بتأييد أحزاب الائتلاف الحاكم وشركائه، وسط تقارير تحدثت عن ضغوط سياسية مكثفة لضمان فوزه بالمنصب.

ومن المقرر أن يتولى رابيلو مهامه الشهر المقبل خلفاً لـ متنياهو إنغلمان، الذي تنتهي ولايته بعد سبع سنوات في المنصب.