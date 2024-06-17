إسرائيل: مجلس الأمن القومي طلب اتخاذ إجراءات ضد الدول التي اعترفت بدولة فلسطينية وكاتس: "هذا تعدٍّ على صلاحياتي"

أعرب وزير الخارجية عن انزعاجه من تلك التوصيات التي تتجاوز صلاحيات وزارته وطلب عدم فرض أي قرارات تحدد السياسة الخارجية مشيرا إلى أنه هو من سيقرر "ما إذا كنت سأغلق سفارة أو قنصلية"

i24NEWS
i24NEWS
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وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتسChaim Goldberg/Flash90

أوصى رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي أمس (الأحد)، في وثيقة قدمت إلى مجلس الوزراء، بدراسة خفض العلاقات مع جميع الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية في إشارة إلى إسبانيا وإيرلندا والنرويج وسلوفينيا، وهو ما يعني عدم إعادة السفراء إلى هذه الدول، والاحتفاظ فيها بمرتبة قنصلية فقط.

 كما أوصى مجلس الأمن القومي بإغلاق أو تقييد البعثات الدبلوماسية لتلك الدول في إسرائيل.

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لكن وزير الخارجية يسرائيل كاتس أعرب عن انزعاجه من تلك التوصيات التي تتجاوز صلاحيات وزارته وطلب عدم فرض أي قرارات تحدد السياسة الخارجية مشيرا إلى أنه هو من سيقرر "ما إذا كنت سأغلق سفارة أو قنصلية".

وفي الوقت نفسه، أكد وزراء شاركوا في النقاش أنه لا يمكن لمجلس الأمن أن يفرض سياسة على الوزراء دون التنسيق معهم. وفي النهاية تم الاتفاق على إخضاع التدابير المقترحة للمناقشات من جديد.

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وأشار مسؤولون في إسرائيل إلى الإشكالية الكامنة في قرار الاعتراف بدولة فلسطينية في هذا التوقيت لا سيما أن الخطوة لا يمكن تفسيرها إلا بأنها تأتي كمكافأة لحماس التي شنت هجوما على إسرائيل في السابع من اكتوبر مخلفة آثارا كارثية في حين أن هكذا قرار من المفروض أن يتم اتخاذه في عملية مفاوضات ثنائية تجري حين يصبح الوقت مناسبا وليس بصورة أحادية في خضم حرب فُرضت على إسرائيل.

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