"طلبات غير قانونية من نتنياهو"|| رئيس جهاز الشاباك يرد على الاتهامات ضده : أهم نقاط الرد

قدم رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، اليوم الاثنين، إفادته ورده إلى محكمة العدل العليا ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وضد الحكومة نفسها، وذلك في إطار الالتماسات المقدمة ضد إقالته. وجزء من هذه الإفادة سري.

أهم نقاط إفادة رونين بار:

‌ في مستهل تصريحاته في البيان المقدم، ادعى بار أن أسباب فصله من العمل لم تكن معروفة له، وأضاف أن مصدرها "لم يكن مرتبط بالمستوى المهني، ولكن في توقع الولاء الشخصي من جانبي لرئيس الحكومة".

وأضاف رئيس الشاباك: "هذه الأسباب أدت، حسب فهمي، إلى سلسلة غير عادية من الإجراءات من جانب رئيس الحكومة، وبالتوازي مع ذلك كان هناك نشاط إعلامي ضدي وضد الجهاز على وسائل التواصل الاجتماعي".

وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إليه بأنه "امتنع عن التصرف ضد عمل مخطط ومنظم يهدف إلى إثارة تمرد جماهيري في الجيش الإسرائيلي"، رد بار في إفادته الخطية: "هذه الأمور تظهر كيف نظر رئيس الحكومة إلى دور رئيس الشاباك - تفعيل قدرات المنظمة فيما يتصل بالاحتجاجات العامة ضد الحكومة، دون أن تكون مرافقة مع جانب سري أو تهديد بالعنف".

وفي هذا السياق، ادعى بار أن رئيس الحكومة كان يطلب منه "طلبات غير قانونية" في نهاية مناقشات العمل، بعد أن طلب إيقاف أجهزة التسجيل. ويقول بار أيضا إن بعض طلبات نتنياهو تتعلق بنشاط جهاز الأمن العام (الشاباك) ضد نشطاء الاحتجاج المناهضين للحكومة. وأضاف بار "لقد أوضحوا لي أنه في حالة حدوث أزمة دستورية، يجب أن أطيع رئيس الحكومة وليس المحكمة العليا".

وفيما يتعلق بسير محاكمة نتنياهو، ادعى بار أن رئيس الحكومة ضغط عليه "بشكل غير عادي" لإعطاء رأي لا يسمح لنتنياهو بالظهور علنا، بل وحتى جرت محاولة لفرض رأي مهني عليه - صاغه رئيس الحكومة أو شخص نيابة عنه"، وفقا لما أفاد به بار.

وفيما يتعلق بالجدول الزمني بشأن "انعدام الثقة" الذي عبر عنه رئيس الحكومة الإسرائيلية به، كتب أنه حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، كان رئيس الحكومة "يشيد بالشاباك"، بينما بعد أن بدأ الشاباك تحقيقات حساسة ضد ديوانه ورفض التوقيع على الرأي الذي من شأنه أن يأجل المحاكمة، تغيرت الروح المزاج وبدأ "انعدام الثقة". وفيما يتعلق بالتحقيقات ضد مقربي نتنياهو: "إن إقالة رئيس الشاباك في الوقت الذي تجري فيه التحقيقات على قدم وساق يبعث برسالة ترهيب إلى الجهاز وجهات التحقيق".

وفيما يتعلق بإبعاده عن منصبه أثناء إجراء المفاوضات لمواصلة صفقة الرهائن، كتب أن خطر الإضرار بالمفاوضات بسبب إبعاده أثار الشكوك حول "وجود دافع آخر لإبعاده عن الفريق".

وحول مزاعم حصولي على معلومات من الشاباك حول مذبحة السابع من أكتوبر، أجاب: "هذه المزاعم كاذبة وتشكل تحريضاً مؤسساتيا ضدي وضد المنظمة".

وجاء في النص :"في ليلة السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أيقظ جهاز الأمن العام (الشاباك) النظام بأكمله. في المراحل الأولى من العمل وخلال الليل، نفّذت المستويات العليا عملياتها. وفي الساعة 3:03 صباحًا، نشر الشاباك تنبيهًا لجميع الأجهزة، مُشيرًا إلى تقييمات استثنائية واحتمال وجود نوايا هجومية من قِبل حماس. وفي الساعة 05:15، إلى جانب التعليمات المختلفة، أمرت بتحديث السكرتير العسكري لرئيس الحكومة"