وسط الحرب: حزب بن غفير يطلق حملة إعلانية ضد رئيس الشاباك

رغم الحرب والتصعيد: أطلق حزب "عوتسماه يهوديت" صباح اليوم حملة إعلانية ضد رئيس الشاباك رونين بار، تتهم فيها إياه بالمسؤولية عن فشل السابع من أكتوبر وتحذره من "صفقة مختطفين فاشلة". ويظهر في المنشور الدعائي صورة بار وكتب إلى جانبها :"رونين بار فشل في 7.10 ويقود إسرائيل إلى كارثة جديدة. نقول لا لصفقة فاشلة".

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ويشار الى أن رئيس حزب "عوتسماه يهوديت" ايتمار بن غفير نشر قبل عامين دعاية مشابهة في صحيفة "يسرائيل هيوم" اتهم فيها بار بالإخفاقات في الحرم القدسي، والهجمات في بئر السبع، بني براك والخضيرة والفشل في غزة. وأثار ذلك الإعلان ردودا كثيرة وإدانات- وكذلك من رئيس الحكومة آنذاك نفتالي بينيت.

وتطرق هذه المرة رئيس المعارضة يائير لابيد الى الحملة الدعائية مهاجما :"فقط مهرج غير مستقر مثل بن غفير قادر وسط الحرب، بالوقت الذي فيه سكان الشمال في الملاجئ والجنود تقتل، نشر إعلان مدفوع ضد رئيس الشاباك، بطل ومقاتل حقيقي والذي لن يتمكن أن يكون بن غفير مثله بأي حال من الأحوال"