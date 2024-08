وسط الحرب: حزب بن غفير يطلق حملة إعلانية ضد رئيس الشاباك

رغم الحرب والتصعيد: أطلق حزب "عوتسماه يهوديت" صباح اليوم حملة إعلانية ضد رئيس الشاباك رونين بار، تتهم فيها إياه بالمسؤولية عن فشل السابع من أكتوبر وتحذره من "صفقة مختطفين فاشلة". ويظهر في المنشور الدعائي صورة بار وكتب إلى جانبها :"رونين بار فشل في 7.10 ويقود إسرائيل إلى كارثة جديدة. نقول لا لصفقة فاشلة".

https://x.com/i/web/status/1827568724578054218