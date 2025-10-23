أزمة قانون التجنيد: شاس تعلن انسحابها من الائتلاف الإسرائيلي

أعلنت حركة شاس انسحابها من جميع مناصبها في الكنيست، تنفيذًا لقرار "مجلس حكماء التوراة" الذي ألزم الحكومة بطرح مشروع قانون تنظيم مكانة طلاب المدارس الدينية للتصويت قبل افتتاح الدورة الشتوية — وهو ما لم يتم بعد.

وقدّم النائبان يوسي طايب ويوني مشريكي استقالتيهما من رئاسة لجنتي التعليم والصحة في الكنيست الإسرائيلي.

وأكدت الحركة أنها ستواصل النضال من أجل "مكانة طلاب التوراة"، وأنها ستعود إلى مناصبها فقط بعد تمرير القانون، بالتنسيق الكامل مع الكتل الحريدية ومجلس الحكماء.