لابيد ردا على سؤال i24NEWS: "حكومة الوحدة؟ فقط إذا أخرجوا بن جفير وسموترتش وتقدموا بصفقة المختطفين"

تحدث رئيس المعارضة يائير لابيد الاثنين في بداية اجتماع كتلة "يش عتيد"، وأجاب على أسئلة الصحفيين - عما إذا كان مهتما بالرد بشكل إيجابي على اقتراح الوزير أرييه درعي. بالنسبة لحكومة الوحدة، أجاب بأنه مستعد "فقط إذا قاموا بإخراج بن جفير وسموتريش والدفع نحو صفقة إعادة المختطفين".

تصرح لابيد الكامل: "في 7 أكتوبر، الساعة 6:30 مساءً، قلت إنه يجب إخراج بن جفير وسموتريتش من الحكومة، لأنه بهذه الطريقة لن تعرف كيفية إدارة الحرب، وكنت على حق. ومنذ ذلك الحين كان ينبغي عليهم تشكيل حكومة لإدارة هذه الحرب، لكن نتنياهو غير مهتم، عرضنا على نتنياهو شبكة أمان مقابل صفقة المختطفين، هذا العرض قوي ولا زال صالحا".

ويشار إلى أنه في بداية هذا الشهر نشر لأول مرة في i24NEWS أن رئيس شاس أرييه درعي يعمل على تشكيل حكومة وحدة.