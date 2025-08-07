انقسام في القيادة الإسرائيلية حول خطة الحرب في غزة

الكابنيت اقش خطة رئيس الحكومة للاحتلال الكامل للقطاع، وفيه المحاور: ساعر-درعي مقابل سموتريتش-بن غفير • قال درعي لنتنياهو إن "قراراً مشتركاً سيعزز الرأي العام"

وزير الخارجية جدعون ساعر ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش خلال التصويت على ميزانية 2025
وزير الخارجية جدعون ساعر ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش خلال التصويت على ميزانية 2025Yonatan Zindel/Flash 90

ناقش المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي المصغر مساء اليوم (الخميس) خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لاحتلال القطاع بالكامل، والتي تشمل تطويق مدينة غزة ونقل مليون من سكانها جنوبًا. إلا أن المواقف داخل المجلس الوزاري منقسمة إلى فريقين: فريق يسعى إلى مسار عمل أكثر اعتدالًا، وفريق يدفع باتجاه تحرك شامل.

تحدث درعي مع نتنياهو اليوم في محاولة للتوصل إلى تسوية - تفاهم على ضرورة اتخاذ قرار مشترك. وقال درعي لرئيس الحكومة الإسرائيلية إن "القرار المشترك سيعزز الرأي العام - وسيُضفي شرعية على هذه الخطوة". في الوقت نفسه، عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية اجتماعات مع الوزيرين سموتريتش وبن غفير.

