انقسام في القيادة الإسرائيلية حول خطة الحرب في غزة

ناقش المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي المصغر مساء اليوم (الخميس) خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لاحتلال القطاع بالكامل، والتي تشمل تطويق مدينة غزة ونقل مليون من سكانها جنوبًا. إلا أن المواقف داخل المجلس الوزاري منقسمة إلى فريقين: فريق يسعى إلى مسار عمل أكثر اعتدالًا، وفريق يدفع باتجاه تحرك شامل.

تحدث درعي مع نتنياهو اليوم في محاولة للتوصل إلى تسوية - تفاهم على ضرورة اتخاذ قرار مشترك. وقال درعي لرئيس الحكومة الإسرائيلية إن "القرار المشترك سيعزز الرأي العام - وسيُضفي شرعية على هذه الخطوة". في الوقت نفسه، عقد نتنياهو اجتماعات مع الوزيرين سموتريتش وبن غفير.