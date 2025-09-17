استطلاع i24NEWS: كم عدد المقاعد التي يحصل عليها آيزنكوت، وهل لدى نتنياهو أغلبية؟

قد يعجبك أيضًا -

الخوف من العزلة السياسية في أعقاب تصريح رئيس الوزراء، توسيع المناورة إلى مدينة غزة، وإعلان عضو الكنيست السابق غادي أيزنكوت عن إقامة حزب "يَشير"، يغيّر صورة توزيع المقاعد. استطلاع i24NEWS بواسطة معهد الأبحاث "دايركت بولس" بثّ هذا المساء (الأربعاء) فحص صورة الوضع في توزيع الأحزاب الإسرائيلية.

آيزنكوت يحقق نتيجة رائعة بحصوله على 10 مقاعد، ورئيس الحكومة السابق بينيت من المتوقع أن يحصل على 13 مقعدًا بحسب الاستطلاع.

في استطلاع المقاعد طُلب من المستجيبين الإجابة: إذا كانت انتخابات الكنيست ستُجرى اليوم، لأي حزب كنتم ستصوتون؟

الليكود يحصل على 32 مقعدًا، بينت يتراجع مع 13 مقعدًا، الديمقراطيون يبقون مستقرين مع 11 مقعدًا. شاس تحصل على 10 مقاعد، وكذلك يسرائيل بيتنو، هي أيضًا مع 10 مقاعد. يشير برئاسة جادي أيزنكوت كما ذُكر مع 10 مقاعد. يهدوت هتوراة تحصل على 8 مقاعد، عوتسما يهوديت مع 6 مقاعد، الصهيونية الدينية مع 5 مقاعد، يش عتيد مع 5 مقاعد، الجبهة والعربية للتغيير مع 5 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة مع 5 مقاعد. التجمع و"أزرق أبيض" لا يتجاوزان نسبة الحسم.

في صورة الكتل، لدى ائتلاف نتنياهو حكومة، ولأول مرة منذ فترة، مع 61 مقعدًا. المعارضة الحالية لديها 49 مقعدًا، والأحزاب العربية في الوسط مع 10 مقاعد.

في السؤال حول الملاءمة لرئاسة الحكومة. أولاً، نتنياهو مقابل بينيت - 48% يعتقدون أن نتنياهو هو المناسب وفقط 43% يرون أن بينيت هو المناسب.

وهكذا يبدو الأمر أمام أيزنكوت - 49% مع نتنياهو و42% مع أيزنكوت.

بالإضافة إلى ذلك، تم سؤال المستطلعين عن مواضيع على جدول الأعمال. في السؤال عما إذا كان القرار بمهاجمة قيادة حماس في قطر كان صائبًا أم خاطئًا، اعتقدت غالبية المستطلعين أن القرار كان صائبًا - مع 51 بالمئة، 45 بالمئة اعتقدوا أن ذلك كان خطأ، و4 بالمئة قالوا إنه ليست لديهم موقف في هذا الشأن.

سؤال آخر أُجيب عليه كان إذا كنتم، في أعقاب تصريحات نتنياهو بأن على إسرائيل أن تستعد لأن تصبح "سوبر إسبارطة"، تخشون تدهور الوضع الاقتصادي في إسرائيل نتيجة العزلة السياسية. 54% من المستطلَعين أجابوا بأنهم نعم، يخشون ذلك، 44% أشاروا إلى أنهم لا يخشون، و2% أجابوا بأنه ليست لديهم وجهة نظر في الموضوع.

استطلاع i24NEWS الذي عرض اليوم جُمع ونُظم بواسطة معهد الأبحاث "دايركت بولس" برئاسة تسوريئيل شارون، بتاريخ 17.9.2025، بين 515 مشاركًا أعمارهم 18 فما فوق ويمثلون عينة تمثيلية من السكان العامين في إسرائيل، من خلال نظام رقمي مدموج مع لجنة استبيان. نسبة الخطأ الإحصائي: ±4.4%، بنسبة ثقة 95%.