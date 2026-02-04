نفتالي بينت يستعين بمستشار ترامب لتعزيز فرصه الانتخابية

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق نفتالي بينت، صباح الأربعاء، عن انضمام اثنين من المستشارين الأميركيين البارزين، جورج بيرنباوم وتوني فابريتسيو، إلى فريق حملته الانتخابية. وجاء في بيان صادر عن مكتب بينت أن المستشارين عملا سابقًا مع المستشار المخضرم آرثر فينكليشتاين وشاركوا في تقديم الاستشارات لعدد من القادة، من بينهم رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو.

وأشار البيان إلى أن جورج بيرنباوم شارك في جميع الحملات الانتخابية الوطنية في إسرائيل منذ عام 1996، إضافة إلى أكثر من 20 حملة انتخابية وطنية ودولية أخرى.

أما توني فابريتسيو، فهو مستشار وخبير استطلاعات يعمل حاليًا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وشارك في خمس حملات انتخابية رئاسية أميركية، كما عمل مع عشرات من أعضاء الكونغرس والحكام الأميركيين وشارك في العديد من الحملات الانتخابية الدولية. وأكد مكتب بينت أن مشاركته تمت بموافقة ترامب.

وقال بينت: "أنا فخور وممتن لانضمام مستشارين ناجحين وذوي خبرة واسعة مثل توني وجورج إلى فريقي. خبرتهم الكبيرة في إسرائيل وحول العالم ستكون قيمة للغاية بالنسبة لي ولفريقنا، وأنا واثق من أنهم سيساعدوننا في تحقيق النجاح، وبالتالي دعم جهودنا في توحيد وشفاء مجتمعنا".