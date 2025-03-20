قضية "قطر-غيت": توقيف مشتبهين رئيسيين للتحقيق

قضية " قطر غيت": اعتقل اثنين من المشتبه بهم الرئيسيين الأربعاء للتحقيق معهم في لاهاف 433. وبصورة غير عادية للغاية، وصل المحققون إلى منزلي المشتبه بهما في المساء. وأدت تطورات وردود أفعال المتورطين خلال اليوم إلى اتخاذ القرار بالمضي فيه على الفور. الجرائم المنسوبة إليهم: الرشوة والاتصال بعميل أجنبي وخيانة الأمانة. ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراحهما في نهاية التحقيق.

وفي وقت سابق من اليوم، اعترف رجل الأعمال الإسرائيلي جيل بيرجر، في تسجيل تم الكشف عنه في هيئة البث الرسمية "كان"، بأنه قام بتحويل أموال من شخص أمريكي من جماعة ضغط أمريكية لصالح الحكومة القطرية اسمه جاي بوتليك إلى إيلي فيلدشتاين، المشتبه به في قضية الوثائق السرية. ووفقا له، فقد فعل ذلك كمعروف لبوتليك بسبب قضايا ضريبة القيمة المضافة. وفي هذه المرحلة، ليس من المعروف بعد ما إذا كان يعلم أن هذه الأموال مصدرها قطر.

وسئل بيرغر عما إذا كان قد طُلب منه تحويل الأموال إلى فيلدشتاين لأسباب ضريبية، فأجاب بالإيجاب. وقال عن علاقته بالشخص من جماعة الضغط: "لقد عرفته منذ 25 عامًا". لكنه أراد التأكيد على أنه ليس مطلعا على التفاصيل. "أنا لا أعمل بهذا، ولا أعمل في إسرائيل، وليس لدي أي اتصال مع الناس في إسرائيل". ونفى ديوان رئيس الوزراء هذه التفاصيل ووصفها بأنها "أخبار كاذبة ومخالفة لا وجود لها".