هكذا أجاب نتنياهو حين سئل عن إمكانية أن يقيل وزير الأمن يوآف غالانت

شارك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأحد في اجتماع لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، وتهرب خلال ذلك من الإجابة، عندما سئل عما إذا كان سيقيل وزير الأمن يوآف غالانت، أجاب: "أنا لا أنشغل في السياسة". وقال بعض أعضاء اللجنة الذين غادروا إن نتنياهو "يبدو في حالة جيدة - ربما بسبب النجاحات التي حققتها الهجمات الأخيرة".

وفي قضية محكمة لاهاي، هاجم المدعي العام كريم خان - ووصفه بأنه "صاروخ موجه سياسيا". وعن لبنان قال: "لا أريد حرباً شاملة، فالمعادلة تغيرت من جانب علاقات القوة بين إسرائيل وحزب الله".

وفيما يتعلق بصفقة المختطفين، دافع رئيس الحكومة الإسرائيلية عن نفسه، مدعيا أنه لا يفشل الصفقة. "في الوقت الحالي لا يوجد شيء من هذا القبيل على الطاولة ونحن ندرس الاحتمالات."