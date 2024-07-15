نتنياهو: "الصفقة ليست في خطر ومحاولة إغتيال الضيف تدعمها.. وسنبقى في محور فيلادلفيا"

أجرى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء اليوم (الاثنين) مقابلة القناة 14، حيث تحدث خلالها عن صفقة المختطفين على خلفية محاولة اغتيال رئيس الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، يوم السبت: "الصفقة ليست في خطر، ومحاولة الاغتيال تدفعها، هناك مؤشرات مثيرة للاهتمام، لكنني لا أريد أن أقول أي شيء على الإطلاق".

وأضاف أنه "كلما زدنا الضغوط سنحصل على اتفاق يمكن من خلاله إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المختطفين في المرحلة الأولى".

وعلى خلفية التهديدات التي على ما يبدو ضده وضد أفراد عائلته، قال رئيس الحكومة: "أتوقع أن يتصرف لابيد بالطريقة التي تصرفت بها كزعيم للمعارضة، فهو لا يفعل شيئا. سيكون من الجيد أن يملأ فمه بالماء – لكنه لا يفعل ذلك، فهو ينضم إلى هذه الموجة العكرة". وعن المستشارة القانونية للحكومة قال: “أتوقع منها أن تكون مستشارة من أجل الحكومة وليس ضدها، يجب على وكالات إنفاذ القانون اتخاذ إجراءات ضد هذه الجرائم الجنائية. يحظر تطبيع القتل السياسي، فهم لا يفعلون شيئا"

وواصل هجومه"عناصر اليسار المتطرف يرسلون محققين خاصين لنشر موقع إبني يائير، ويبيضون هذا في وسائل الإعلام - وبعد ذلك تأتي حماس وتقول:’نحن نعرف مكانك، وسوف نقتلك’، ولا أحد يقوم بأي شيء ضد ذلك." وواصل هجومه: "إنهم يهددون زوجتي بالاغتصاب والعنف، ويشوهون سمعتها على الرغم من أنها تعمل على مدار الساعة كل يوم تقريبًا - تجتمع مع عائلات ثكلى، وعائلات مختطفين من الكيبوتس والمدينة والقرية - يقولون إنها لا تفعل ذلك وهم يهددونها أيضًا".

وألمح لاذعا وزير الأمن يوآف غالانت قائلا: "سنبقى بالتأكيد في محور فيلادلفيا، وهذا له مزايا أمنية وسياسية. يُسمح للجميع بالتعبير عن رأيهم - بما في ذلك رئيس الحكومة. سنتخذ القرار بناء على الأغلبية، وأنا متأكد من أن الأغلبية تدعم موقفي، لأنه الموقف الصحيح".