الحكومة الإسرائيلية توافق بالإجماع على تعيين عضو الكنيست داني دانون سفيرًا لإسرائيل لدى الأمم المتحدة

وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع اليوم الأحد، على تعيين عضو الكنيست داني دانون في منصب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة وسيخلف السفير الحالي غلعاد اردان.

دانون، الذي شغل هذا المنصب سابقًا، سيخدم قريبًا لفترة ولاية ثانية. ويأتي تعيين دانون في هذا المنصب المهم في وقت مهم بشكل خاص، حيث من المتوقع أن يمثل إسرائيل على الساحة الدولية خلال فترة صعبة، على ما أفاد مراسل i24NEWS .

وقال دانون فور المصادقة على تعيينه: "أنا فخور وسعيد بالعودة وخدمة دولة إسرائيل في هذه الفترة الحرجة. بينما تقاتل دولة إسرائيل على عدد كبير من الجبهات، يجب على كل واحد منا أن يبذل قصارى جهده في حدود مهاراته وخبراته. على هذا النحو تصرفت في الماضي، وهكذا سأستمر في التصرف في المستقبل.

وتابع دانون: "وفي مواجهة الإرهاب الدبلوماسي الذي يطل برأسه هذه الأيام، فإنني مضطر إلى تقديم الحقيقة ورأسي مرفوع من أجل شعب إسرائيل ومستقبلنا المشترك هنا".

ومن المتوقع أن يدخل الكنيست بدلا من دانون، عضو الكنيست السابق أفيحاي بوارون.