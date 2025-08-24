يرد على غانتس: ما رأي نتنياهو في حكومة "فداء الأسرى"؟

قد يعجبك أيضًا -

الدعوة العلنية لرئيس حزب كاحول لافان، بيني غانتس، لتشكيل حكومة "فداء الأسرى" مع الليكود لم تُقابل بإيجاب وأثارت ردود فعل من جميع أنحاء الطيف السياسي.وعلى ضوء ذلك ماذا يعتقد السياسيون حول ذلك. في محيط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هاجموا: "غانتس يعرف كيف يجري معنا مفاوضات، ليس من الجدي أن يهاجمنا ويضع شروطاً".

أفاد ناداف اليملخ مراسل الشؤون السياسية في القناة العبرية أيضًا بأن غانتس جمع كتلته يوم الأربعاء الماضي، وهناك قرر أعضاء الكتلة اقتراح المبادرة. في هذه الأثناء، حتى في المعارضة لا يتأثرون. رئيس المعارضة يائير لابيد رد بصمت مطبق، بينما هاجم رئيس "يسرائيل بيتنو" أفيغدور ليبرمان وقال إن الأمر مجرد "تحريف"، "أنا أشفق عليه".

في وقت لاحق، انتقد أيضاً رئيس الأركان السابق وعضو كتلة "أزرق أبيض" السابق، جادي أيزنكوت، غانتس قائلاً: "لا حاجة لأي تغيير سياسي، نحن نتحدث عن قرار شخص واحد لإطلاق سراح الأسرى". مع ذلك، رد عليه غانتس في تغريدة على منصة X: "أنت تعرف الحقيقة - لو لم ندخل أنا وأنت إلى الحكومة في 11/10، لما عاد 116 امرأة وطفلاً إلى بيوتهم. صحيح، يجب أن يكون هناك شخص واحد يتخذ القرار. ولكن عندما لا يتخذ هذا القرار، علينا أن نحاول بكل طريقة دفعه لاتخاذه. ليس لدينا شرعية لتركهم. يمكن قول 'لا' لكل شيء، لكن وظيفة القيادة أن تقول أحياناً 'نعم'. عندما قلنا 'إسرائيل فوق كل شيء' - هذا ما قصدناه".

ألقى غانتس مساء أمس تصريحًا على خلفية التقارير في وسائل الإعلام المختلفة حول إعادة نظره في الانضمام إلى الحكومة من أجل دفع صفقة المختطفين. كل ذلك في ظل تراجع مستمر في الاستطلاعات، حيث في معظمها لم يعد يتجاوز نسبة الحسم، وسلسلة من أعضاء الكنيست الذين رافقوه واستقالوا في الأشهر الأخيرة. توجه إلى رئيس الحكومة نتنياهو، وإلى رئيس وأعضاء الكنيست لابيد وليبرمان بدعوة: "لقد حان الوقت لحكومة فداء الأسرى وتجميع الجميع في فترة زمنية محددة". كما اقترح أن "خلال نصف سنة سنكمل هذين المهمتين وسنتجه إلى الانتخابات. ستكون المبادئ أن ولاية الحكومة ستبدأ بصفقة مختطفين تعيد الجميع إلى بيوتهم. سنضع خلال أسابيع مخطط خدمة إسرائيلية يجند إخوتنا المتدينين ويخفف العبء عن من يخدمون. وأخيرًا سنعلن عن موعد انتخابات متفق عليه في ربيع 2026 ونمرر وفقًا لذلك قانون حل الكنيست. هذا هو الصواب لإسرائيل".