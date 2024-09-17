تفاصيل جديدة حول تعيين ساعر وزيراً للأمن الإسرائيلي: بعد أن ضجت إسرائيل أمس (الاثنين) بسبب التقارير التي تحدثت عن وجود اتفاقات على تعيين جدعون ساعر وزيراً للأمن الإسرئيلي بدلاً من يوآف جالانت - تتضح هذا الصباح تفاصيل جديدة حول الموضوع.

ونشر أنه في حال دخول ساعر إلى الحكومة، سيحصل على حق خاص في النقض على القضايا المتعلقة بالإصلاحات القضائية. ومن الناحية العملية، فإن أي تشريع يتعلق بالإصلاحات القضائية من المتوقع أن يحظى بموافقة جميع أعضاء الائتلاف. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم نتنياهو وساعر بتعيين رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي القادم بشكل مشترك.

وهذا التعيين، في حال تنفيذه، يتطلب انعقاد الجلسة العامة للكنيست. خلال فترة العطلة، لا يوجد إجراء لعقد الجلسة المكتملة، ولكن هناك "وقت معقول" لإبلاغ أعضاء الكنيست عن الانعقاد. عادة ما يكون هذا إشعارًا مسبقًا قبل أربعة أيام، ويقدرون في الكنيست أنه في مثل هذه الحالة يمكن إعطاء إشعار مسبق قبل يومين.

على أية حال، من المتوقع أن تجتمع الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء المقبل للموافقة على الميزانية العامة.

ويشار إلى أن التقارير أفادت أمس أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يريد استبدال وزير الأمن الحالي بجدعون ساعر، وقد جرت محادثات حول هذا الأمر بين الطرفين. ومع ذلك، حتى الآن لا يوجد تأكيد رسمي، وأمس نشر مكتب رئيس الحكومة، وكذلك عضو الكنيست، نفيًا للخطوة المحتملة: "المنشورات المتعلقة بالمفاوضات مع جدعون ساعر غير صحيحة. "

إضافة إلى ذلك، خرجت أمس احتجاجات الليلة الماضية أمام منزل ساعر في تل أبيب وأمام مقر وزارة الأمن في تل أبيب، بسبب تخوف أهالي المختطفين على مصير أبناء عائلاتهم، في ظل حقيقة أن ساعر أعلن أنه لا يدعم المخطط الحالي للصفقة. والدافع من وراء مثل هذه الخطوة المحتملة هو دعم عضو الكنيست من "اليمين الوطني" لعمل عسكري واسع النطاق ضد حزب الله في لبنان.