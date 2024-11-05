رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يقيل وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء اليوم عن تبليغ وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت بانتهاء ولايته بمنصب وزير الأمن، معلنا عن تعيين يسرائيل كاتس بالمنصب.

وقال نتنياهو في شريط فيديو مصور :"إن التزامي الأسمى كرئيس لحكومة إسرائيل هو الحفاظ على أمن إسرائيل وتحقيق النصر الكامل. لقد قمت بمحاولات عديدة لسد هذه الفجوات لكنها ظلت تتسع في خضم الحرب، أكثر من أي وقت مضى، الثقة الكاملة مطلوبة بين رئيس الحكومة ووزير الأمن".

وهذه هي المرة الثانية التي يقيل فيها غالانت. هذا وعين نتنياهو يسرائيل كاتس في منصب وزير الأمن، وعين جدعون ساعر وزيرا بلا ملف، كل ذلك على خلفية أزمة سياسية تحيط بقانون الحضانات وتحذير نهائي من الأحزاب الدينية.

وذكر بيان رئيس الحكومة نتنياهو عن القرار :"خلال الأشهر الأخيرة حاولت تسوية الثقة بيني وبين وزير الأمن. قمت بمحاولات عديدة لجسر هذه الفجوات، لكن الأمر اتسع. ووصلت الى مسامع الجمهور بطريقة غير مقبولة، وسيئة، ووصلت الى معرفة العدو- أعدائنا كانوا مسرورين من ذلك واستفادوا من ذلك كثيرا".