"مستقيم! مع أيزنكوت": الحزب الجديد لقائد الجيش الإسرائيلي السابق

قائد الجيش الإسرائيلي السابق غادي أيزنكوت أسس اليوم (الثلاثاء) حزبه "مستقيم (يشار)! مع أيزنكوت". وقال: "واجب شخصي ووطني - 'أن نكون جديرين'. مواطنو إسرائيل يستحقون قيادة تخدم الجمهور بنزاهة وبالتزام عميق للمستقبل المشترك". ومن بين أصدقائه في الحزب الجديد العقيد (احتياط) ووزير الأديان السابق، متان كاهانا، الذي كان معه في حزب "أزرق-أبيض".

من بين 120 المؤسسين والمؤسسات للحزب، بالإضافة إلى أيزنكوت، يضم أيضاً: نير زوهر، رئيس WIX، رجل هايتك؛ البروفيسور الفخري مانو تراختنبرغ، خبير عالمي في الاقتصاد؛ يوآف هوروفيتس، المدير العام السابق لمكتب رئيس الحكومة؛ عنبار جيتي-هاروش، المديرة العامة السابقة لمنظمة "أخراي!" ورئيسة إدارة "مسار الخدمة" في وزارة الأمن؛ اللواء (احتياط) البروفيسور يشاي بار؛ اللواء (احتياط) وعضو الكنيست السابق، تال روسو؛ يريف موزر، المخرج السينمائي الإسرائيلي الحائز على جائزة "إيمي" لعام 2025؛ المحامية عنبار يحزكيلي، ناشطة اجتماعية ومستشارة كبيرة للسياسات في مجالات التعليم، الرفاهية والتشغيل؛ شير سيغال، مواليد كفار عزة، ابنة الناجي من الأسر كيث سيغال وناشطة في تحرير الأسرى والتكافل المتبادل في المجتمع الإسرائيلي.

أيزنكوت أعلن أن "الحزب سيعمل من أجل الإصلاح، الشفاء والأمل للمجتمع الإسرائيلي. الحزب سيضع المصالح الأمنية والوطنية لدولة إسرائيل فوق كل اعتبار آخر، وسيؤسس بديلًا واسعًا للحكم ويشكل قاعدة لمزيد من التوحيدات، وكل ذلك بدافع الرغبة في ضمان بقاء دولة إسرائيل كدولة يهودية، ديمقراطية وقوية بروح وثيقة الاستقلال". وهنأ رئيس المعارضة يائير لابيد قائلاً: "معًا سنعمل وسننجح – وسنغير اتجاه دولة إسرائيل".

في وقت سابق من هذا الشهر، التقى رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت مع إيزنكوت. في اللقاء ناقش الاثنان الحرب في غزة، والضرورة الملحة لإعادة المخطوفين، وتدهور وضع إسرائيل الدولي. بالإضافة إلى ذلك، ركزت المحادثة على خطوات لإنشاء قيادة جديدة توحد الشعب، تعزز الأمن وتعيد بناء الدولة. هذا لقاء إضافي ضمن سلسلة لقاءات جرت خلال الأسابيع الأخيرة بين الاثنين، كجزء من خطة الاستعداد المنسقة لاستبدال الحكومة.