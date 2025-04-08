تفاصيل المحاولة لحل الخلاف بين الحكومة الإسرائيلية وجهاز الشاباك

في أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، حاول نائب المستشار القضائي السابق، المحامي راز نزري، الترويج لمبادرة تسوية من شأنها أن تجنّب الدولة مواجهة مباشرة بين الحكومة والجهاز القضائي وجهاز الأمن العام - وهذا ما نشر لأول مرة اليوم (الثلاثاء) في i24NEWS.

وبناء على ذلك، توجه نزري إلى طرفين ــ أحدهما من الحكومة والآخر من رئيس الشاباك ــ بمقترح يهدف إلى تجنب النقاش القضائي ومنع التصعيد الذي قد يؤدي إلى أجواء من الفوضى..

وفقا للاقتراح:

1. سيعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية أنه على الرغم من اعتقاده بأنه لا يوجد مبرر لتدخل المحكمة العليا، إلا أنه سيحترم أي أمر قضائي يصدر.

2. سيتم تعيين رئيس جهاز الشاباك القادم من بين النواب الحاليين أو السابقين - من أجل ضمان ثقة عامة واسعة النطاق.

3. وفي مقابل ذلك، سيقدم رونين بار استقالته بمبادرة شخصية منه - "من أجل المملكة ومنع الفوضى"، كما جاء في الاقتراح.

لكن الطرفين اللذين توجه إليهما نزري رفضا المبادرة، وزعم كل منهما أن الطرف الآخر تصرف بشكل سيئ وغير لائق. وهذا يترك الأزمة دون حل، ويستمر التوتر بين المستوى السياسي والمؤسسة الأمنية.

ويشار أن المحكمة العليا استمعت اليوم إلى التماسات قدمت ضد إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، الذي أقالته الحكومة قبل نحو أسبوعين. وبعد اندلاع أعمال فوضى في قاعة المحكمة، قرر القضاة عقد الجلسة خلف الأبواب المغلقة، والتي استمر بثها على الهواء مباشرة.