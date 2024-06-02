من أصول مغربية :وفاة وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق دافيد ليفي عن عمر ناهز 86 عاما

توفي اليوم وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق دافيد ليفي عن عمر ناهز 86 عاما، وذلك بعد تدهور وضعه الصحي، وشغل ليفي عدة مناصب سياسية كبيرة في مؤسسات الحكم والقيادة منذ قيام الدولة، وحصل على عدد من الجوائز والتكريمات الهامة.

Hadas Proosh / Flash 90

ويشار إلى أن دافيد ليفي من أصول مغربية وولد في مدينة الرباط بالمغرب في 21 كانون أول/ديسمبر 1937، هاجر إلى إسرائيل عام 1957 وكان يعيش في مدينة "بيسان" شمال إسرائيل، عمل كعضو كنيست على مدار 37 عاما، ووزيرا للخارجية ثلاث مرة في حكومة شامير، وحكومة نتنياهو وحكومة ايهود باراك.

وحاز ليفي قبل ست سنوات على جائزة إسرائيل – وهي أرفع وأعرق جائزة رسمية إسرائيلية ، وانتخب ليفي للكنيست لأول مرة 1969 عن قائمة "جاحل"- وشغل منصب وزير الاستيعاب ووزير البناء والإسكان بحكومة مناحيم بيغن وهو منصب شغله على سنوات عديدة.

ونعى الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ ليفي وقال :"اليوم نودع بحزب محاربا اجتماعيا بكل جوارحه، كانت لغته الغنية والخاصة صوتا مميزا لمدن التطوير والضواحي والتي مثلها وعبر عنها على مدار عشرات السنوات في الكنيست، الهستدروت والحكومة. قصة حياة دافيد ليفي، الفتى الذي هاجر من المغرب مباشرة الى مخيمات المهاجرين (معفارا)- هو تعبيرمذهل عن القيادة الاجتماعية الحقيقية والملهمة، التي تعكس الوجه الجميل لإسرائيل".