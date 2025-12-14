ليفين يحذر: قانون عقوبة الإعدام لبن غفير سيسمح بتبرئة عناصر النخبة

حذر وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين في اجتماع الكابينت من أن قانون "عقوبة الإعدام للإسرى الفلسطينيين" الذي قدمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قد يسمح بتبرئة عناصر النُخبة من حماس. هناك خلاف حاد في الحكومة حول مقترح القانون، إثر مطالبة بن غفير بأن يشمل أيضًا النخبة.

الوزير ليفين أوضح للوزراء في الكابينت أن قانون الوزير بن غفير لن يسري بأثر رجعي على عناصر النُخبة، وأنه ستكون هناك أيضًا صعوبة إثباتية في فرض حكم الإعدام، لأنه ليس مثل القانون الذي يروج له ليفين، والذي يركز على المساس بسيادة إسرائيل، وهذا تعريف من خلاله يكون من الأسهل اتهام عناصر حماس الذين اقتحموا إسرائيل في 7 أكتوبر.

حذر الوزير سموتريتش في النقاش: القانون لا يسمح لرئيس الحكومة بتأخير تنفيذ حكم الإعدام بسبب حدث سياسي مهم. كما هو معروف، في هذه المرحلة يروّج وزير القضاء لمشروع قانون عبر أعضاء الكنيست سمحا روتمان ويوليا مالينوفيسكي، ومن ناحية أخرى يروّج وزير الأمن القومي لمشروع قانون خاص به.