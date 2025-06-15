نتنياهو : "إيران أرادت نقل الأسلحة النووية للحوثيين"

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مقابلةً على قناة فوكس نيوز مساء اليوم (الأحد)، قال فيها إن "معلوماتنا الاستخبارية تُظهر أن إيران سعت إلى نقل سلاح نووي إلى الحوثيين". وتناول في تصريحاته أسباب شنّ إسرائيل للهجوم، والعلاقات مع الولايات المتحدة، وإمكانية الإطاحة بالنظام الإيراني، وغيرها.

في بداية المقابلة، أوضح أن إسرائيل شنت الهجوم على إيران لسببين. الأول، كما قال، هو "اندفاع إيران نحو امتلاك قنبلة نووية قد تهدد بتدميرنا". والثاني هو تطوير الصواريخ الباليستية. وقال: "لا يمكن لأي دولة أن تتحمل هذا. لقد تحركنا لحماية أنفسنا والعالم، ولا يمكننا السماح لأكثر الأنظمة شرًا في العالم بامتلاك مثل هذه الأسلحة".

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سعى نتنياهو لشرح خطورة امتلاك إيران للأسلحة النووية. وأوضح: "هؤلاء يهتفون بالموت لأمريكا، حاولوا القضاء على ترامب، وحاولوا تفجير مطعم في واشنطن. هل تريدون أن يمتلك هؤلاء أسلحة نووية؟ نحن ندافع عن أنفسنا وعن العالم".

وقال أيضًا: "محاولة القضاء على ترامب نفذها مبعوثون إيرانيون، ولدينا معلومات عنها. ترامب قضى على سليماني، وأوضح لإيران: لن تمتلكوا أسلحة نووية، فهو عدو إيران الأول. نحن مستعدون لاتخاذ أي خطوة ضرورية، وسنتخذ أي خطوة ضرورية وفقًا لما تفعله إيران بنا. هدفنا الرئيسي هو المنشآت النووية".

ومن بين كلماته، أشار أيضًا إلى: "أرادت إيران السيطرة على الشرق الأوسط، ووقفنا في طريقهم. إنهم يريدون إيذاءنا وإيذاء الولايات المتحدة"، وذكر: "حاولوا القضاء عليّ، أطلقوا صاروخًا على نافذتي".

إلى أي مدى كانت الولايات المتحدة متورطة - إن وُجدت أصلاً؟

وأراد نتنياهو أيضًا التأكيد على أن إسرائيل شاركت معلومات مع الأمريكيين وقال نتنياهو: "المعلومات التي تلقيناها وشاركناها مع الولايات المتحدة واضحة - الإيرانيون كانوا يعملون على خطط سرية لتطوير قنبلة من اليورانيوم، في أقل من عام. لقد كانت معلومات ممتازة شاركناها مع الولايات المتحدة، ولم نستطع مقاومتها. لن نسمح بحدوث محرقة نووية ثانية. لن يتكرر ذلك"

نتنياهو: "أنا على اتصال وثيق جدًا مع ترامب. نحن على تنسيق كامل مع الولايات المتحدة. سيتخذ الرئيس ترامب القرارات الأنسب للولايات المتحدة. إنه يدرك أنني رئيس وزراء إسرائيل، وبالتالي عليّ اتخاذ القرارات الأنسب لنجاة بلدي"..

وقال أيضًا عن الرئيس الأمريكي: "أُقدّر بشدة قرار ترامب بمساعدتنا. الطيارون الأمريكيون يعترضون الصواريخ في طريقها إلينا. قرارات ترامب هي قراراته، وأنا أثق بقراراته".

إسقاط النظام الإيراني - هدف أم نتيجة ثانوية مرغوبة؟

في تصريحاته، تناول أيضًا إمكانية تغيير النظام - "قد تكون هذه هي النتيجة حتمًا". وأكد مجددًا أن إيران لديها أمران متبقيان: برنامج القنبلة الذرية والصواريخ الباليستية. "لقد عذّبوا مواطنيهم لمدة أربعين عامًا، وأطلقوا النار على النساء والطلاب. قرار التحرك ضد النظام في الوقت الحالي في يد الشعب الإيراني. لقد تحركنا لإحباط هذا التهديد. قبل لحظات، قمنا باغتيال رئيس المخابرات ونائبه في طهران".

أنشطة إسرائيل في ايران

فيما يتعلق بالحملة الحالية، قال رئيس الوزراء إن إسرائيل قد فعلت "الكثير" وأنها دمرت بالفعل المنشأة الرئيسية في نطنز. وقال في مقابلة: "إذا لزم الأمر، فسنتخذ إجراءات أخرى، لا أريد الخوض في خطط الهجوم". كما تحدث عن الهجمات الإسرائيلية على إيران قائلاً: "دمرنا منشأة التحويل في أصفهان. وبدونها، يستحيل صنع سلاح نووي".

"أعتقد أننا أرجعنا إيران إلى الوراء قليلاً. لقد فوجئوا تماماً. كان بإمكاننا الانتظار والانتظار، ومنحهم فرصة، لكن كان من المستحيل تحقيق ذلك لفترة أطول - فهم لا يستطيعون تخصيب اليورانيوم. كان بإمكاني الانتظار حتى الإعلان عن انتهاء المحادثات، لكن هذه ليست الطريقة التي نخوض بها أنا وإسرائيل الحرب. نريد إزالة تهديدين وجوديين - التهديد النووي والتهديد الباليستي".

رئيس الحكومة الإسرائيلي أكد أنه تتم محاولات للقضاء على الهجمات التي قد تصل إلى إسرائيل. "كانت هناك الكثير من الأنظمة الدفاعية في إيران، ووكالات المخابرات والموساد الرائعة لدينا قامت بعمل رائع لإزالة طبقات دفاعها . لدينا "طريق سريع" إلى طهران. نحن جادون تمامًا في ما يتعلق بإزالة هذا التهديد".

وأضاف: "تحدث تشرشل عن بقاء الديمقراطيات نائمة حتى تستيقظ، وأنا أتحدث عن التهديد الإيراني منذ أربع سنوات بعد الانقلاب. أريد من العالم أن يحذو حذو الرئيس ترامب، أن يقف مع الصالحين في وجه الطالح".

هل ستعود إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات؟

وأوضح نتنياهو: "كان من الممكن أن يكون الوضع أفضل بكثير لو قررت إيران الاتفاق مع الولايات المتحدة والعودة إلى المفاوضات، لكن هذا ليس ما يفعلونه، ولم يكن أمامهم خيار آخر. سينتهي الأمر عندما ندمر قدراتهم. إذا توصل الرئيس إلى اتفاق يخدم أهدافنا، فسيكون ذلك جيدًا تمامًا".

ذكرت رويترز أن ترامب استخدم حق النقض ضد خطة "إغتيال" خامنئي.

علق نتنياهو على التقرير قائلاً: "هناك الكثير من الأخبار الكاذبة، أعتقد أننا نفعل ما يجب فعله وسنفعل ما يجب فعله. الولايات المتحدة تعرف ما هو مصلحتها. استمر خامنئي خلال المفاوضات في ترديد هتافات "الموت لإسرائيل". كانت لدينا نحن والولايات المتحدة معلومات دقيقة. يقولون: سنتوقف إذا توقفتم. توقفوا ماذا؟ هل ستواصلون تطوير قنابل الدمار الشامل؟ صواريخ باليستية مثل تلك التي سقطت اليوم في منطقة تل أبيب وقتلت مدنيين؟ كلام الإيرانيين كذبة كاذبة".

الوضع في قطاع غزة

أشار رئيس الحكومة إلى الضرر الذي يلحق بالمدنيين في غزة، موضحًا: "نسبة الضرر الذي يلحق بالمدنيين مقارنة بالإرهابيين في غزة منخفضة جدًا مقارنةً بالكثافة السكانية. أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار هذه الحرب هو الرهائن، فهناك أيضًا رهائن أمريكيون هناك. هناك 20 منهم على قيد الحياة، والبقية أموات. أعدنا 202 رهينة، معظمهم على قيد الحياة".

وقال نتنياهو: "في بداية الحرب، قال كبار المسؤولين إننا سنكون محظوظين إذا أعدنا رهينة واحدًا حيًا. قبل يومين، قررتُ محاولة العودة إلى المفاوضات، واقترح المبعوث ويتكوف وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، والإفراج الفوري عن نصف الرهائن. قلتُ نعم، أنا ملتزم بالإفراج عنهم ومنع حماس من السيطرة على المساعدات الإنسانية. إنهم يسرقونها ويبيعونها بثمن باهظ".

لاحقًا، سعى نتنياهو أيضًا إلى تعزيز الجيش الإسرائيلي: "لم يسبق لأي جيش في تاريخ العالم أن فعل ما فعلناه للتمييز بين المدنيين والإرهابيين. نحن لا نسعى إلى تدمير غزة، بل نسعى إلى إزالة التهديد منها. طرح الرئيس ترامب فكرة رائعة، وهي أن غزة بحاجة إلى إعادة إعمار. قال ترامب: امنحوا سكان غزة خيارًا، فهم محاصرون في غزة. إن أرادوا المغادرة إلى مكان آخر، فليفعلوا. وإن أرادوا العودة، فليعودوا بعد إعادة إعمار القطاع. أعتقد أنها فكرة ذكية جدًا".

الشرق الأوسط الجديد بحسب نتنياهو

قال نتنياهو: "أعتقد حقًا أن لدينا مستقبلًا باهرًا إذا هزمنا التهديد الإيراني. هاجمت إيران أرامكو، وأرى مستقبلًا مختلفًا، بمساعدة الرئيس ترامب واتفاقات إبراهيم. أعتقد أن هناك إمكانيات لتوسيع نطاق السلام مع الدول العربية المحيطة بنا".

وأضاف: "أحد الأسباب المحتملة لهجوم حماس هو خوفهم من أن يتحقق السلام بيننا وبين السعوديين"، مؤكدًا: "الإرهاب في طهران لن ينتصر. سننتصر".

واختتم رئيس الحكومة نتنياهو تصريحاته مخاطبًا المرشد الأعلى الإيراني: "لقد خاطبنا يوميًا تقريبًا ودعا إلى تدميرنا وتدمير الولايات المتحدة. ردي عليه هو بالأفعال. وللشعب الإيراني أقول: حريتكم قريبة"