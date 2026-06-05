خريطة المقاعد كما نُشرت الخميس في i24NEWS العبرية ، تُبقي النظام السياسي في إسرائيل عالقًا، حيث لم يتمكن أي من الكتل من تحقيق الأغلبية المطلوبة من 61 عضو كنيست لتشكيل حكومة. كتلة الائتلاف الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو توقفت عند 60 مقعدًا، بينما أحزاب المعارضة حصلت فقط على 49 مقعدًا، أما الأحزاب العربية فتمتلك 11 مقعدًا متبقيًا.

في توزيع المقاعد بين الأحزاب، حزب الليكود تتصدر وحصل على 30 مقعداً. في الصراع على قيادة كتلة الوسط-اليسار، تُشير النتائج إلى حسم حيث يصبح حزب "يشير" برئاسة غادي أيزنكوت القوة الثانية من حيث الحجم في الكنيست مع 16 مقعداً. بعده مباشرة يقف حزب "معاً" برئاسة نفتالي بينيت الذي يحصل على 14 مقعداً، بينما يسجل حزب "الديمقراطيون" رقماً مزدوجاً مع 10 مقاعد.

أحزاب "يسرائيل بيتنا" و"شاس" تحصلان على 9 مقعدا لكل واحد منهما. في أقصى اليمين من الخريطة، يحصل "عوتسما يهوديت" و"يهدوت هتوراة" على 8 مقاعد لكل واحد منهما، في حين أن "الصهيونية الدينية" تلامس نسبة الحسم من الأعلى مع 5 مقاعد.

في معسكر الأحزاب العربية، تسجل القائمة العربية الموحدة إنجازاً بحصولها على 6 مقاعد، بينما تكتفي قائمة الجبهة-العربية للتغيير بـ5 مقاعد. عدد من الأحزاب المعروفة لم تنجح في اجتياز نسبة الحسم وبقيت خارج الكنيست، من بينها "أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس الذي حصل على 1.4% فقط من الأصوات، حزب الاحتياط برئاسة يوعاز هندل مع 0.8%، الحزب الاقتصادي للبروفيسور يارون زليخة مع 1.1%، و"التجمع" حصل على 2.5%.

أبرز تغيير من استطلاع المقاعد السابق سُجّل في جبهة حزب "الديموقراطيين"، الذي ارتفع إلى 10 مقاعد بعد أن كان لديه 9 مقاعد. حزب "يشير" برئاسة جادي أيزنكوت وحزب "معًا" برئاسة نفتالي بينيت شهدا تراجعًا طفيفًا بمقعد واحد لكل منهما: "يشير" ينخفض من 17 إلى 16 مقعدًا، و"معًا" يتراجع من 15 إلى 14 مقعدًا.

حزب الصهيونية الدينية يسجل تعافٍ حاسم ويرتفع من 4 مقاعد إلى 5 مقاعد، وهو معطى يُبعده إلى حد ما عن خطر نسبة الحسم. في المقابل، حركة شاس تفقد من قوتها وتنخفض من 10 مقاعد إلى 9 مقاعد فقط. حزب "إسرائيل بيتنا" يظهر اتجاه تعزيز ويرتفع من 8 مقاعد إلى 9 مقاعد.

في سؤال الملاءمة لمنصب رئيس الحكومة، يفتح بنيامين نتنياهو فجوة كبيرة ويتلقى دعماً واضحاً بنسبة 46% من مجموع العينة. يحتل غادي أيزنكوت المركز الثاني بنسبة تأييد تبلغ 32%، وهو رقم يوضح تحوله إلى قائد غير قابل للشك في معسكر معارضي نتنياهو، بينما يأتي نفتالي بينيت خلفه بنسبة دعم تبلغ 15%. بقية المستطلعين، الذين يشكلون 7%، أجابوا بأن أياً منهم غير مناسب أو اختاروا مرشحاً آخر.

تم جمع العينة وإجراؤها من قبل شركة دايرك بولس بإدارة تسورييل شارون لصالح قناة i24NEWS، بتاريخ 3 حزيران 2026، بواسطة نظام رقمي بمرافقة لجنة استطلاعات، وذلك بين 515 مشاركاً بالغاً (18+) يشكلون عينة مُمثِّلة للسكان عامة في إسرائيل. هامش الخطأ الإحصائي هو ±4.3% باحتمال 95%.