الحريديم يهددون نتنياهو بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية :"صبرنا ينفذ"

هدد الوزراء في الأحزاب الدينية المتشددة أمس (الأحد)، رئيس الحكومة يوسي فوكس بأنه "لن تكون هناك حكومة" إذا لم يقدم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "قانونًا في صالحنا".

وهكذا، في جلسة الحكومة أمس، رأى أعضاء أحزاب الحريديم أن نتنياهو كان مشغولاً بتمرير قرار لصالح الجمهور الدرزي - ولم يكن يخاطبهم. وتوجهوا الى سكرتير رئيس الحكومة فوكس وهددوا بأنه "بدلاً من التعامل مع الدروز - أن يتعامل مع الحريديم. إذا لم يتدخل في الأمر ويقدم قانونًا جيدًا لنا - فلن تكون لديه حكومة. صبرنا ينفد."

تشير تهديدات الحريديم إلى أمرين: الأول، دعوة للاستيقاظ لنتنياهو - والثاني إشارة إلى زعيم المعارضة يائير لابيد وعضو الكنيست بيني غانتس، التي تقول إنه من الممكن أن يجلسوا بنفس الحكومة في الانتخابات القادمة.

في هذا السياق، ووفقًا لمصادر متدينة، النائب موشيه جفني مهتم بالانتخابات الآن، لأنه "لا يمكن أن يكون أسوأ من هذا". من ناحية أخرى، النائب يتسحاق غولدكنوف مهتم بتأخير الأمور قدر الإمكان وربما الإعلان عن انتخابات بعيدة - لأن الحكومة المؤقتة على ما يبدو لن تستطيع الإضرار بهم.