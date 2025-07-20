تطور هام بقضية قطر جيت : إسرائيل ستحقق مع مستشار سابق لنتنياهو في صربيا

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سُجِّل اليوم (الأحد) تطورٌ هامٌ في قضية "الوثائق السرية" وقضية "قطر جيت"، وذلك بعد التوصل إلى اتفاقات بين المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، والحكومة الصربية، والمحامي ليور إبشتاين، الذي يمثل يسرائيل أينهورن. ونشر المحلل القانوني للقناة العبرية، أفيشاي غرينزيغ، لأول مرة، أنه في إطار هذه الاتفاقيات، تقرر أن تُجري الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا قانونيًا مع أينهورن في كلتا الحالتين - في صربيا، حيث يُقيم حاليًا.

في البداية، أرادت المحامية مياره تسليمه إلى البلاد، ورفضت اقتراح أينهورن - الذي ادعى أن الأمر يتعلق بتحقيق سياسي - بإجراء تحقيق قانوني دون إحضاره إلى البلاد. كما ذُكر، هو مقرب جداً من السلطة في صربيا، وكان هناك تخوف من أن إجراءات التسليم لن تؤتي ثمارها، خاصة في ظل قرار وزارة العدل الأمريكية بتجميد التحقيق القانوني ضد جماعة الضغط الأمريكية جي بوتليك.

جاء في رد وزارة العدل: "لن نعلق".

للتذكير، قبل نحو أسبوعين، أفادت قناة i24NEWS لأول مرة أن وزارة العدل الأمريكية ألغت في اللحظة الأخيرة محاكمة جاي بوتليك من لوبي الضغط، المتهم بالتأثير على قطر في فضيحة استغلال النفوذ المعروفة باسم "قطر جيت". أُلغي التحقيق، الذي كان من المقرر إجراؤه في 9 يوليو/تموز في مكاتب مكتب التحقيقات الفيدرالي، بقرار مفاجئ من الأمريكيين - دون تفسير رسمي، ولكن ليس لأسباب فنية. ويُعزى الإلغاء إلى اعتبارات سياسية لإدارة ترامب.

تتساءل جهات إنفاذ القانون الإسرائيلية عما إذا كان الإلغاء مرتبطًا بصفقة الرهائن الناشئة، والتي تلعب قطر دورًا محوريًا فيها. في الواقع، غادر محاميا الدفاع عن بوتليك، أوري كوريف وسيفان روسو، إسرائيل إلى واشنطن لحضور محاكمة بوتليك، واكتشفا أن وزارة العدل الأمريكية ألغت التحقيق دون تفسير..

تم الكشف عن قضية الوثائق السرية في نهاية العام الماضي، حيث ثارت الشكوك حول حصول عدد من مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على وثائق ومواد سرية دون تصريح، وتسريبها إلى صحيفة بيلد الألمانية في سبتمبر/أيلول 2024. وهي خطوة من شأنها أن تلحق الضرر بأمن الدولة، وكان هدفها التأثير على الرأي العام الإسرائيلي فيما يتعلق بصفقة الرهائن وقطر.

الوثيقة المذكورة، التي زُوّرت على أنها استراتيجية لحماس، تم الحصول عليها بشكل غير قانوني من أجهزة المخابرات، ومُررت عبر سلسلة من الأشخاص، حيث رفضت الرقابة العسكرية نشرها في إسرائيل. وفي قلب هذه القضية، كما ذُكر، كلٌ من أوريخ، وإيلي فيلدشتاين، المتحدث باسم نتنياهو، وإسرائيل أينهورن، صاحب شركة الاستشارات "بيرسبشن"، وآري روزنفيلد، جندي الاحتياط في الجيش الإسرائيلي الذي قدّم الوثائق السرية.

أبلغ مكتب المدعي العام، الأسبوع الماضي، يوناتان أوريخ، المستشار المقرب من رئيس الوزراء، أن المستشار القانوني للحكومة والمدعي العام يدرسان مقاضاته جنائيًا، رهنًا بجلسة استماع، في هذه القضية. وتُنسب هذه التهم إلى أوريخ، وهي: تقديم معلومات سرية بقصد المساس بأمن الدولة، وحيازة معلومات سرية، وإتلاف أدلة، بناءً على ادعاء تغييره هاتفه فور اعتقال فيلدشتاين.

إضافةً إلى ذلك، وُجّهت لائحتا اتهام حتى الآن في هذه القضية. وُجِّهت لائحة اتهام ضد فيلدشتاين، وُجِّهت إليه بخمس جرائم تتعلق بتقديم معلومات سرية، بالإضافة إلى جرائم تقديم معلومات سرية بقصد المساس بأمن الدولة، وحيازة معلومات سرية، وعرقلة سير العدالة. ووُجِّهت لائحة اتهام ثانية ضد روزنفيلد، وُجِّهت إليه بارتكاب جرائم أمنية خطيرة تتعلق بنقل معلومات سرية، وعرقلة سير العدالة، والسرقة من قِبل شخص مُصرَّح له.

في الوقت نفسه، كُشفت قضية أمنية أخرى في مكتب رئيس الحكومة - أُطلق عليها اسم قطرجيت" - تتعلق بشبهات تضارب مصالح وإضرار بأمن الدولة، وتشمل بعض الأشخاص الذين ارتبطت أسماؤهم بقضية الوثائق السرية. وكما ذُكر، يُشتبه في أن كبار مستشاري رئيس الحكومة الإسرائيلية تلقوا أموالًا من الحكومة القطرية مقابل تعزيز مصالحها في إسرائيل وعلى الصعيد الدولي، مع الإضرار بأمن الدولة ووجود تضارب مصالح خطير.

تناول التحقيق العلاقة بين أوريخ وأينهورن وفيلدشتاين وعناصر في قطر، حيث استُجوبت أيضًا عناصر سابقة في المؤسسة الأمنية. ووفقًا للشبهات، فقد عملوا على بث رسائل إيجابية عن قطر في وسائل الإعلام، وتقليص دور مصر كوسيط في الصفقة.