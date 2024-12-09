"125 ألف دولار ثمن تنفيذ جريمة القتل": الكشف عن قضية تجسس إيرانية جديدة في إسرائيل

كشف الشاباك والشرطة الإسرائيلية اليوم أن أرتيوم زولوتريف (33 عاما)، وهو من سكان نوف هجليل شمال إسرائيل، كان على اتصال مع عميل إيراني وقام بمهام له مقابل الدفع، وذلك في بيان صدر صباح اليوم (الاثنين) نيابة عن وذكرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن زولوتريف سيُتهم بجرائم الاتصال مع عميل أجنبي وإحراق وتخريب عقارات.

وتم اعتقال زولوتريف بعد أن قام برش كتابات على الجدران في منطقة نوف الجليل وحيفا ومجدال هعيمك وإشعال النار في سيارة في حيفا. وكشفت التحقيقات التي أجراها الشاباك واليمار أنه خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2024، تلقى زولوتريف اتصالا من عميل إيراني تنكر بشخصية تدعى "إليعاد" "Eliad"، والذي بدوره عرض عليه بأن يقوم بمهام رش كتابات على الجدران ضد الحكومة "من أجل تغيير الوضع المدني في البلاد".

قبل زولوتريف هذا العرض، ونفذ العشرات من رش الجرافيتي في منطقة نوف الجليل وحيفا ومجدال هعيمك مع توثيقه بالصور ومقاطع الفيديو التي أرسلها إلى العميل "اليعاد". وبعد نقل المواد، قام زولوتريف بمسح الكتابة على الجدران، مدعيًا أنه "لم يكن يريد أن يرى الناس ما كتبه". وفي المقابل، حصل على 2800 دولار من العملات المشفرة من مشغله الإيراني.

وتبين في التحقيق معه أنه بعد رفضه القيام بمهام أخرى، مثل: تصوير المباني السكنية وتصوير محول كهربائي وحرق سيارة – شاهد منشورات على شبكة "تيك توك" حول اعتقال مواطنين إسرائيليين الذين قاموا بمهام مماثلة لإيران، بما في ذلك فلاديسلاف فيكتورسون وآنا بيرنشتاين، بالإضافة إلى موتي ميمان الذي زار إيران مرتين والتقى بمسؤولين استخباراتيين. وبحسب إعلان الشرطة والشاباك، قال زولتريف أنه في هذه المرحلة فهم إن "إليعاد" هو عميل إيراني.

وذكرت الشرطة والشاباك أنه منذ اللحظة التي علم فيها زولوتريف أنه على اتصال مع عميل أجنبي، عرض عليه الأخير قتل رجل مقابل 125 ألف دولار، وبعد ذلك ستقوم السلطات في طهران بترتيب تهريبه إلى روسيا أو إيران. وكجزء من المهمة، طُلب منه شراء مسدس من أجل نقله إلى آخر، لكن زولوتريف رفض هذين العرضين، ومع ذلك، وبناء على طلب المشغل الإيراني، أشعل أرتيوم النار في مركبة. في حيفا مقابل 2000 دولار.

وعلى إثر ذلك، وجه "إليعاد" المواطن الإسرائيلي إلى عميل آخر يدعى "بوعز مار" "Boaz Mar"، وفي إطار العلاقة معه، قام بمهام إضافية تتمثل في رش كتابات على الجدران في حيفا والعفولة تضمنت نقش "أطفال روح الله"، في إشارة إلى روح الله الخميني - المرشد الأعلى السابق لإيران. بالإضافة إلى ذلك، قام بإحراق سيارة في حيفا أثناء تسجيل عملية اضرام الحريق وإرسال الفيديو إلى مشغله. وفي مقابل هذا النشاط، تلقى ارتيوم آلاف الدولارات من المشغلين الذين يستخدمون العملات المشفرة.