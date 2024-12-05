هغاري يثير ضجة كبيرة في إسرائيل ويعتذر، اليكم التفاصيل

اعتذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد دانييل هاغاري، الأربعاء بعد توبيخه من قبل رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي على تصريحه بشأن "قانون فيلدشتاين"، قائلاً: "لقد عبرت عن نفسي بطريقة تجاوزت سلطتي كمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي".

وقال هغاري أيضًا: “دولة إسرائيل دولة ديمقراطية والجيش الإسرائيلي تابع للمستوى السياسي. وفي مئات التصريحات والأسئلة التي أجبت عليها منذ 7 أكتوبر، أحافظ على الوضع الرسمي. وينقل الجيش الإسرائيلي موقفه إلى الأطراف المعنية في المسائل التشريعية من خلال الآليات المقبولة لهذا الغرض، وليس بأي طريقة أخرى".

ومساء الأربعاء أعرب هغاري عن معارضته لمشروع القانون المثير للجدل المعروف باسم "قانون فيلدشتاين" وقال إنه "قانون يشكل خطرا على الجيش الإسرائيلي وسيضر بحياة الجنود وأمن البلاد". وبخ رئيس الأركان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في أعقاب هذا التصريح. وجاء في بيان الجيش أن "الجيش الإسرائيلي لا ينتقد المشرعون، لكنه يعبر عن موقفه للمستوى السياسي في الآليات المقبولة لهذا الغرض".

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد اعتذار هغاري: "من الجيد أن يتم وضع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في مكانه للتأكد من عدم سماع مثل هذا التصريح مرة أخرى. في دولة ديمقراطية، لا ينبغي للجيش أن يتدخل في القضايا السياسية، وبالتأكيد ألا ينتقد التشريعات".

وفي تصريحه لوسائل الإعلام الأربعاء، أشار هغاري أيضًا إلى الادعاءات بأن الجيش الإسرائيلي قام بإخفاء وثائق سرية من المستوى السياسي في قضية لوثائق السرية في مكتب رئيس الحكومة وقال :"الجيش الإسرائيلي لا يخفي معلومات. الملف الذي يدور عنه كان في متناول الأطراف ذات الصلة، وتم سرقته من الجيش الإسرائيلي وانكشافه للعدو".