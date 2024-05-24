استطلاع للرأي يكشف عن تغييرات في دعم الأحزاب الإسرائيلية ومواقف الجمهور

كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة معاريف ونشرته صباح اليوم (الجمعة)، عن تراجع حزب معسكر الدولة إلى 29 مقعدًا، في حين زاد حزب الليكود من عدد مقاعده إلى 20. أظهر الاستطلاع أيضًا تراجع الحزب الديني الصهيوني إلى ما دون نسبة الحسم البالغة 2.7%، بينما ارتفع حزب العمل إلى 4 مقاعد.

نتيجة لهذه التغييرات، انخفضت مقاعد الائتلاف الحالي بثلاثة مقاعد ليصبح 46 مقعدًا، بينما زادت المعارضة إلى 68 مقعدًا.

أظهر الاستطلاع أن 49% من المشاركين يوافقون على أن إصدار محكمة لاهاي لمذكرتي الاعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت يرجع إلى سلوك غير لائق من قبل الحكومة، بينما رفض 44% هذا الادعاء. كان هناك فرق واضح في الآراء بين من ينوون التصويت لأحزاب اليمين، حيث رفض 77% منهم هذا الادعاء، وبين ناخبي أحزاب يسار الوسط الذين قبل 64% منهم به.

فيما يتعلق بالاستجابة للاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية، قال 23% من المشاركين أن على إسرائيل تجاهل الاعتراف، بينما يرى 36% أنه يجب خلق أزمة حادة في العلاقات مع تلك الدول، بما في ذلك 53% من ناخبي اليمين. ويعتقد 29% أنه يجب أن يكون هناك رد بسيط، بينما لا يعرف 12% من المشاركين كيفية الرد.

عند سؤال الجمهور عن تفضيلهم لطريقة إعادة المختطفين، فضل 43% استمرار العمليات العسكرية المكثفة، مقارنة بـ 37% الذين يفضلون التوصل إلى صفقة مع حماس. كانت الآراء متفاوتة بين ناخبي اليمين الذين أيد 66% منهم النشاط العسكري، وناخبي يسار الوسط الذين فضل 49% منهم التوصل إلى اتفاق مع حماس بدلاً من اللجوء إلى النشاط العسكري.